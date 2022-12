Unidad Piquetera anunció cortes de puentes y rutas en todo el país

UP mantendrá los cortes "hasta que levanten los programas injustamente caídos, sin explicación" / Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Las organizaciones de izquierda nucleadas en Unidad Piquetera (UP) anunciaron nuevas protestas "con cortes de tránsito en puentes y rutas" para el jueves, en reclamo de un bono de fin de año "que compense la inflación", asistencia alimentaria para los comedores comunitarios y en protesta contra "todo tipo de recortes de planes sociales", entre otras demandas.La UP hizo el anuncio a través de un comunicado de prensa conjunto titulado:El Polo Obrero (PO) adelantó a Télam queen las inmediaciones del Puente Pueyrredón, Puente La Noria, en algunos tramos del Acceso Oeste y en la Autopista Panamericana y 202, entre otros puntos."Comenzó el ultimo mes del año y la situación económica y social es cada día mas crítica. Millones de familias no tendrán qué poner en sus mesas, porque la inflación aleja a los trabajadores y trabajadoras de esa posibilidad. El gobierno sin ningún empacho está atacando a los más golpeados por el ajuste, que profundiza para seguir las recetas del FMI", argumentaron dirigentes de UP., expresaron referentes piqueteros y advirtieron que en el transcurso de este mes se materializaron "miles de bajas sin explicación".Por esa razón, advirtieron, UP saldrá este jueves a las calles "en todo el país" yy hasta que se pague "un bono que compense la inflación".el Polo Obrero (PO), MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).Forman parte también la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.