Un profesor de periodismo fue asesinado de una puñalada en un intento de robo

La foto que publicó la UNLP en su web para homenajear al docente asesinado. Foto: UNLP.

El relato de la mamá de la víctima

Un docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y por el caso no hay por el momento detenidos, informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió alrededor de la 1 de esta madrugada en una vivienda situada en la calle 26, entre 39 y 40, de La Plata, y la víctima fue identificada por la Policía como Silvio Peroni (53), profesor de periodismo en la UNLP, quien daba clases a alumnos y trabajaba también a contraturno en una casa de electrónica.Según las fuentes,La víctima vivía en esa propiedad con sus padres y fue la madre quien le avisó al docente universitario que había escuchado ruidos."Yo escuché ruidos y vi algo y dije: ¡Ay no, Dios mío", comentó Ester, la mamá de Peroni en diálogo con Telefe Noticias, al referirse al momento en el que identificó al agresor dentro del patio de la vivienda.Según la mujer, esta persona empezó a preguntar por su marido. "¿Y tu marido, y tu marido?", le preguntó varias veces desde el patio.Peroni, quien según su madre estaba en el escritorio en la computadora, salió al escuchar los ruidos y ahí fue que se encontró en el galpón con el ladrón., dijo la mujer al relatar que ambos se trenzaron en lucha y que su hijo terminó herido de al menos una puñalada en la zona abdominal que le causó la muerte.Según Ester, después de esa puñalada, Peroni "se sentó afuera en un banco en el patio y ahí no tuvo más vida"., agregó la madre de la víctima.El asesino escapó de la propiedad sin llevarse ningún objeto ni pertenencia y hasta este mediodía no había sido detenido, añadieron las fuentes.Al llegar, los efectivos se toparon con la escena y aunque realizaron maniobras de reanimación no pudieron salvar al hombre gravemente herido porque se encontraba ya sin signos vitales.Peroni, de perfil más académico, siempre se mantuvo más cerca del área de la comunicación y la educación, lo que lo llevó a dar clases por más de 20 años de la materia "Análisis de la Información" en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.La alta casa de estudios emitió en su sitio web un comunicado por el crimen del docente en el que lamentó el fallecimiento del profesor y difundió condolencias a la familia, amigos/as, compañeros/as de Peroni , quien perdió la vida, sostuvieron, "en un lamentable episodio".En tanto, desde la cátedra lo despidieron con otro texto en el que rescataron "su compromiso con la construcción de una mirada crítica propia que permitiera debatir con argumentos"."Enseñó a escribir con el manual de la responsabilidad y del valor de la palabra, de un periodismo siempre comprometido con su pueblo. Nos quedamos con su recuerdo de los debates en los espacios de cátedra como un defensor apasionado del 'periodista universal' que nos enseña a no ser grandilocuentes ni mentir, sino a ser claros y precisos en el ejercicio de esta profesión", sostuvo el comunicado firmado por compañeros docentes.Detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local ya trabajan con algunos testimonios y con el análisis de las cámaras de seguridad para identificar y localizar al homicida, ya que trascendieron imágenes difundidas por vecinos, que muestran a un hombre ir y venir por las inmediaciones de la cuadra en la que se encuentra la casa en la que vivía la víctima.El caso es investigado por el fiscal Martín Almirón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de La Plata.