El golazo que se transformó en obra de arte: "óleo sobre césped"

El golazo de Julián, una obra de arte según las redes sociales.

La definición, a través de la lente del fotógrafo de Télam / Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

una obra de arte pic.twitter.com/v7wcQKq9SX — Tomy (@Tomyontherocks) December 13, 2022

La imágen de la cámara de la FIFA que convirtió el gol de Álvarez en un ícono / Foto: TW @fifaworldcup_es.

Luego del triunfo de la selección argentina sobre el combinado de Croacia , y su consagración a la final de la Copa del Mundo, las celebraciones se extendieron a las redes sociales como la plataforma Twitter, donde el usuario Tommy on the Rocks ofreció una creativa imagen que cautivó al público:Si bien en esta "pintura" no aparece el gran Leo Messi, el capitán de la selección, en esta creativa pieza digital, al centro delantero del Manchester City se lo ve a punto de convertir su primer gol con el 9 en la camiseta albiceleste , un particular plano que muestra al defensor croata Borna Sosa abatido en el piso, y el arquero Dominik Livaković de rodillas sobre el césped, a punto de suceder la fatalidad para el arco rival.Esta magnífica fotografía -de cuando Argentina ya ganaba 1 a 0- pertenece a una agencia de noticias extranjera y el usuario argentino Tommy on the rocks -diseñador y fotógrafo- cuyo posteo prontoPor ejemplo, en Instagram, la periodista de arte Paula Zacharías compartió la imagen junto al texto "fútbol, óleo sobre césped" , algo parecido a lo que había escrito inicialmente en Twitter el "autor" de este collage, quien había dicho "Una obra de arte".fueron algunos de los comentarios de eternautas que acompañaron el posteo de esta imagen que muchos consideraron una obra de arte, que el twittero enmarcó, y que protagoniza el 9 de la celeste y blanca, el joven oriundo de la localidad cordobesa de Calchín, que se metió en la historia de los Mundiales con una actuación estelar en la victoria sobre Croacia en la semifinal de Qatar 2022.Además, la "Araña", de apenas 22 años , es uno de los cuatro futbolistas argentinos que pudo marcar un doblete en una semifinal del Mundo.