Pasión Argentina: las locuras de la hinchada en el país y en Qatar

hablo la abuela lalalalala pic.twitter.com/xDKhrqgwoC — 🍮 buji (@eymariluz) December 14, 2022

Me vuelvo loco: ya hay Franquicias de Abuelas Lalalalalasss. https://t.co/JsjlV8NbIC — Ivan Noble (@ivannoble) December 14, 2022

Choque cultural y pasión por el fútbol, así vivió un joven argentino una noche en casa de un jeque "Es una locura todas las llaves que te da ser argentino y vivir el fútbol con esta intensidad", dijo a Télam Álvaro Nanton, un joven que, invitado junto a más de un centenar de hinchas, conoció la casa de un jeque qatarí y su museo en honor a Lionel Messi, en una experiencia signada por "la ostentación" y "el servicio y atención" con los argentinos que caracteriza a los vecinos árabes.



Nanton, que es un periodista neuquino, está en Doha desde el inicio del Mundial y, entre otras sorpresivas situaciones que vivió, el fin de semana fue invitado, a través de un amigo, a cenar en la suntuosa casa de un vecino qatarí.



"Como experiencia siento que nos acerca mucho más a la cultura qatarí, que es de ostentación pero también de servicio, los qataríes son muy serviciales", contó en diálogo con Télam.



Desde Barwa Al Janoub, el barrio que es epicentro de la hinchada argentina y donde se hospeda, el periodista tuvo dos horas y media de viaje hasta llegar al punto de encuentro.



"Nos metimos en medio de un barrio local, bien residencial, con casas grandes, con muchas habitaciones. Acá en Qatar se acostumbra vivir con muchas personas, las mujeres de la familia que deciden casarse son las únicas que abandonan la casa", explicó Nanton.



El ingreso a la casa anticipaba el lujo del que serían testigo después. "Era todo de vidrio, con los marcos que parecían de bronce y banderas de Argentina y Marruecos. Tenía dos o tres salas de recepción", detalló.



Según le explicaron, la cantidad de salones se debe a que, cuando hay reuniones multitudinarias, la cultura qatarí acostumbra a separar hombres y mujeres en las distintas recepciones.



"El evento con los argentinos no se hizo en la casa propia, sino en el patio. Era casi como un casamiento en un patio alfombrado, con una recepción donde había frutos secos, dátiles, agua, café qatarí que es muy particular porque tiene algunas especias", relató el joven.



Cerca de las 22, los invitados pasaron al "sector de mesas", donde los argentinos se ubicaron en grupos de 10 personas rodeando un "plato gigante de aproximadamente un metro de radio, con un colchón de arroz y cordero, era muchísima comida".



"Los qataríes están todo el tiempo muy atentos y preocupados por nosotros, son muy serviciales y sobre todo con la comida", apuntó.



Luego de la arenga, todos juntos con las canciones que el qatarí iniciaba para encender a los hinchas argentinos, un grupo reducido pudo conocer el museo dedicado al 10 argentino.



"Tenía una Copa América chiquita, camisetas firmadas por Messi, botines que usó Messi, las paredes ploteadas (con el logo del) Barcelona y al menos 15 camisetas que usó Messi en distintos momentos. Era una locura", detalló Nanton.



"Acá todos reconocen la vehemencia y la pasión de la hinchada argentina. (La cena) fue un choque cultural increíble entre nuestra pasión por el fútbol y su ostentación", concluyó el joven.

