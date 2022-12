Legislatura: el oficialismo suspendió la última sesión del año tras un pedido de juicio político a funcionarios

El debate en la legislatura iba a transcurrir en medio de un clima político enrarecido por la filtración de los chats del Lago Escondido / Foto Prensa Diputados

La sesión de este jueves iba a ser la última ordinaria del año, y en ella estaba previsto tratar, además de los pedidos de juicio político, la designación de 13 jueces porteños y la renovación de las autoridades legislativas del año próximo.

"Es absolutamente inexplicable que Larreta siga bancando a un ministro que no solo sería culpable del delito de dádivas, sino también de otros delitos y amenazas, cómo queda claro en los audios" Matías Barroetaveña

📍 Nos vemos a las 17 en Paseo Colón 1333. pic.twitter.com/lWjWsmuCqI — Matías Barroetaveña (@mbarroetavena) December 14, 2022

La coalición Juntos por el Cambio (JxC), que tiene mayoría en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, suspendió la última sesión ordinaria del año, que estaba prevista para este jueves y desde el Frente de Todos (FdT) consideraron que el objetivo es evitar el debate sobre el pedido de juicio político a Marcelo D'Alessandro y Juan Bautista Mahiques, por su participación en el viaje a Lago Escondido junto a jueces y directivos de medios.La, y en ella estaba previsto tratar, además de los pedidos de juicio político, lay la renovación de las autoridades legislativas del año próximo.Fuentes de JxC indicaron a Télam que la sesión "cayó" debido a que algunos temas a tratar necesitan "más tiempo de debate", por lo que no descartan convocar a una sesión extraordinaria antes de fin de año.El debate iba a transcurrir en medio de un clima político enrarecido por laentre funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y jueces federales, lo que que provocó que el interbloque oficialista que responde a Horacio Rodríguez Larreta esté a la defensiva y finalmente haya decidido no convocar a la sesión.Tras la difusión de chats, el FdT buscó avanzar con el inicio del juicio político al ministro de Seguridad D'Alessandro y al fiscal general Mahiques por su participación en el intercambio de mensajes en los que planeaban encubrir un viaje a Lago Escondido, en Bariloche.Fuentes parlamentarias del FdT informaron a Télam que solicitarán una sesión especial para tratar los dos pedidos de juicio político, ya que, consideran, esos temas son "centrales" y "no se puede seguir adelante sin tratarlos".En declaraciones a Télam, el, afirmó que "el oficialismo suspende la sesión de mañana y decide clausurar la Legislatura hasta el año que viene para evitar la vergüenza de tener que defender lo indefendible", y agregó que, pare él, "está claro que el pedido de juicio político presentado por el Frente de Todos y el debate que se generaría en el recinto es la causa de esta decisión".El diputado también consideró que es "absolutamente inexplicable que (Horacio Rodríguez)siga bancando a un ministro que no solo sería culpable del delito de dádivas, sino también de otros delitos y amenazas, cómo queda claro en los audios".Barroetaveña también se refirió a los legisladores de JxC: "Es hora que los legisladores de Lousteau, Carrió, Ocaña y otros digan claramente si son cómplices de estos comportamientos o efectivamente van a ejercer su rol institucional permitiendo que el estado de derecho siga vigente en la ciudad", afirmó.La coalición JxC incluye al bloque UCR-Evolución, cuyo referente es el senador nacional Martín Lousteau, y al bloque Vamos Juntos, donde hay diputados de la Coalición Cívica, el espacio político de Elisa Carrió, y Confianza Pública, de Graciela Ocaña.Al respecto, también se manifestó laen la que su bloque había solicitado tratar los pedidos de interpelación a D'Alessandro y a Larreta "para que den explicaciones por el escandaloso viaje a Lago Escondido y su posterior intento de ocultamiento".Asimismo, Barry afirmó que "el jefe de Gobierno habló para garantizar la impunidad de su ministro de Seguridad. La misma actitud de encubrimiento se vio en otros miembros del gabinete como ocurrió con (Soledad) Acuña y (Fernán) Quirós".