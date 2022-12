La Presidenta de Perú dijo que las elecciones podrían adelantarse a diciembre de 2023

Gobierno de Perú saca al Ejército a las calles ante las protestas por la destitución de Castillo VER VIDEO

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo este miércoles que, en medio de la crisis social y política desatada en el país tras la destitución y detención de su antecesor Pedro Castillo. "Legalmente, los tiempos calzarían para abril del 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, conversando, concluimos que esto se puede adelantar a diciembre del 2023",, según informó el portal de noticias RPP.Al asumir el cargo, Boluarte dijo que tenía pensado completar el mandato de Castillo que originalmente terminaba en 2026, pero luego indicó que en el marco de "lograr un acuerdo con el Congreso" los comicios se adelantarían a abril de 2024, y ahora el plazo propuesto es diciembre de 2023., que reúne a los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y destacó que de esos poderes dependen los plazos finales en los cuales se llevaría a cabo el adelanto de elecciones."Debemos mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución. Salirse de esos marcos ya se convierte en ilegal. Tengo que ser responsable y decir que en estos tiempos, que no dependen de mí sino del Congreso y del ente electoral, se va a llevar a cabo el adelanto de elecciones", aseguró.En esa línea,"Hay que calmarse por favor, los ministros se van a desplazar a lugares de tensión como Andahuaylas, Arequipa, Ica, Huancavelica para poder sentarnos a conversar de manera fraterna, de manera tranquila, porque cuando gritamos no nos podemos escuchar y no podemos entender su petitorio", exhortó.También, que incluyen bloqueos de rutas y ocupaciones de aeropuertos y universidades.El Gobierno de Perú informó este miércoles que desplegará soldados para proteger sitios estratégicos y que declaró el estado de emergencia en dos regiones del sur."No podemos comportaros de esa manera, poniendo en riesgo la salud y vida de nuestros compatriotas. Hay que mantener la calma. Este es un Gobierno que va a ser dialogante, pero no podemos dialogar si de por medio hay violencia", insistió la mandataria.Perú vive una ola de violencia y reclamos populares luego de que hace una semana el presidente Castillo fuera destituido y detenido acusado de rebelión, después de que anunciara la disolución del Congreso.