Viaje a Lago Escondido: los involucrados "dejaron todas las huellas"

La llegada de los viajeros a Bariloche, donde fueron recibidos por los directivos del Grupo Clarín / Captura de video.

El abogado Marcelo Hertzriken Velasco, denunciante en la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a Lago Escondido por, consideró este miércoles que los involucrados "dejaron todas las huellas" en el caso en el cual son investigados, y estimó que existen elementos que indican que el hecho "se probará"."Han dejado todas las huellas y creo que sería importante secuestrar medios electrónicos, facturadores de la estancia, videos grabados de ese día y la filmación de los vehículos que trasladaron a la comitiva. Podemos dejarlos claramente al descubierto. Esto se va a probar, pero el punto es qué hacen los imputados para evitar el accionar de la Justicia", señaló Hertzriken Velasco en declaraciones a Radio 10.El martes, jueza federal de Bariloche María Silvina Domínguez dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis , en el marco de la causa en la que se investiga la presencia de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín en ese lugar.El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente fue efectuado por personal de fuerzas federales de seguridad, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.La medida se produjo en el marco de la causa en la queLa fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que administra Lago Escondido."Lo que no me llama la atención en absoluto es que jueza Domínguez ya haya tomado medidas importantes. Es una persona seria y totalmente independiente que actuó incluso en algunas causas de lesa humanidad".El letrado aseveró además que pese a que conoce a la jueza cuando ambos fueron secretarios de un juzgado de Neuquén,El letrado explicó que él está "litigando para ser parte del expediente frente a la Cámara Federal de General Roca, pero se pueden tomar uno o dos meses en resolver la cuestión" y mientras tanto no tendrá acceso al expediente.