Las diez carreras que tendrán alta demanda laboral en 2023

Programación, ingeniería y marketing digital se encuentran entre las primeras diez carreras que tendrán alta demanda laboral y buenos salarios en 2023, de acuerdo con un informe de la consultora de Recursos Humanos Randstad.El ranking lo completan enfermería,"Si bien las disciplinas vinculadas con la tecnología han ganado protagonismo en los últimos años, existen otras carreras, algunas tradicionales y otras más innovadoras, que tienen muy buena salida laboral y salarios atractivos, producto de la evolución de las necesidades de habilidades y conocimientos que el mercado requiere", indicó Randstad., señaló que "la vocación, los intereses, la afinidad con las principales disciplinas o materias, así como las perspectivas de salida laboral, son algunos de los factores clave a evaluar a la hora de elegir una carrera o área de estudios"."Pero a la vez hay que hacerlo con una mirada flexible, ya que esa elección es apenas el puntapié inicial de una larga trayectoria de aprendizaje y formación que debería atravesar la persona durante toda su vida", afirmó., la brecha entre las posiciones que buscan cubrir las empresas y los perfiles disponibles no logra cerrarse.En tanto,, y donde también las organizaciones tienen dificultades para cubrir todas las posiciones que requieren., que se ha transformado en una de las disciplinas de mayor crecimiento en los últimos dos años; yporque además de contar con una fuerte formación tecnológica, posee los conocimientos necesarios para la gestión del negocio, con una visión global y estratégica.tiene cada vez más aplicaciones en importantes áreas industriales; mientras quecreció a partir del potencial sin límites que abren el e-commerce y la economía digital; yes una rama de desarrollo relativamente nueva, en la cual la demanda laboral para cubrir posiciones no deja de crecer."Por la velocidad que se dan los cambios y su impacto en la vida útil de las habilidades laborales, hoy es imposible pensar en un trabajo o una carrera para toda la vida. Entonces, la clave para asegurar y mantener la empleabilidad está en formarse y desarrollar la capacidad de aprender a aprender", concluyó Ávila.