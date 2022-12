Una beba recién nacida fue robada de un hospital en Ingeniero Budge

La bebé robada del Hospital Alende.

La imagen de la mujer que se habría llevado a la nena.

Una beba recién nacida fue robada este miércoles del hospital Alende del partido bonaerense de Lomas de Zamora por una mujer que simuló ser personal del centro de salud, mientras que familiares, amigos y compañeros de trabajo de su madre se concentraron en el lugar para reclamar la aparición de la niña y respuestas por parte de las autoridades de la institución, donde se montó un fuerte operativo policial.Según fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 9:30 cuando una “mujer, simulando ser enfermera/médica”, de ese establecimiento, ubicado en Claudio de Alas al 2500 de la localidad de Ingeniero Budge, ingresó a la habitación 107 e informó a, que debía llevar a la beba a realizar controles pero no regresó.Sandoval, de 27 años, se comunicó telefónicamente con, en la mañana de este miércoles y le dijo llorando que se habían llevado a la nena”, señaló el hombre, quien en la puerta del lugar denunció la poca seguridad que había en el hospital en el que, dijo, “entra cualquiera”.“Me fui a casa a traerles cosas a mi mujer y mi hija y a las nueve me llama desesperada, llorando para contarme lo que había pasado”, señaló David., se quejó el hombre.El padre de la beba sostuvo que no tuvieron ninguna explicación por parte de las autoridades del hospital más que el fuerte operativo policial que se montó en las puertas del lugar.Cerca de las 13, según los familiares, se le estaba tomando declaración testimonial a Sandoval, quien aún se encuentra dentro del hospital ya que ni ella ni, tenían el alta., aseguró que su hija le relató que “una mujer con un ambo gris entró a la habitación, le dijo que era la enfermera, le pidió la libreta" de su nieta y le dijo que "se la tenía que llevar a hacer controles” y que, siempre según el relato de Nicole, “esta señora le dijo a otros que era de limpieza”.Al rato, al ver que la supuesta enfermera no regresaba con su hija, la joven madre empezó a llamar a otras enfermeras y se comunicó de inmediato con su pareja y con su madre., se cuestionó la mujer en las puertas del hospital.En el hecho interviene la fiscalía 4 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Leonardo Kasewski, quien impartió órdenes de tomar nuevas declaraciones testimoniales y directivas para reconstruir el recorrido que hizo la mujer.Fuentes judiciales precisaron a Télam que se constató que a la bebé le cambiaron la ropa dentro del hospital y que la mujer que se la llevó estuvo desde temprano en el centro de salud y que, al principio, aseguró que era personal de limpieza.Asimismo, en el marco de lase están tomando declaraciones de los posibles testigos y recopilando información de las cámaras de seguridad.En tanto, lasen una manta de color claro.Poco antes de las 13, los familiares de Ailyn intentaron ingresar al hospital porque nadie los atendía y rompieron algunos vidrios de la entrada, pero los efectivos de la policía que custodiaban el hospital intervinieron para frenar los incidentes, durante los cuales la abuela paterna de la bebé se desmayó y debió ser asistida.