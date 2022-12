Cómo se vivió la euforia mundialista en los lugares más extremos

La victoria de la Selección también se vivió de manera particular en el incendio forestal que se desarrolla en la reserva natural “Corazón de la Isla”.

Base Esperanza

Festejos en Base Esperanza, Antártida. VER VIDEO

Base Marambio

Festejamos en cada rincón de nuestra Argentina bicontinental. #Hoy en Marambio.

Así lo vivieron los brigadistas en las zonas incendiadas

Reserva natural Corazón de la Isla

Algunos brigadistas compartieron imágenes de sus colegas trabajando en el combate de las llamas con banderas de Argentina.

Ushuaia

La victoria del seleccionado argentino de fútbol frente a Croacia, que le dio la clasificación a la final del Mundial de Qatar , fue, donde también ya se preparan parar vivir la previa del partido definitorio del certamen deportivo internacional.y dar rienda suelta a festejos repletos de banderas, cánticos y aliento para la selección.Allí, por ejemplo, la mayoría de los 67 miembros de la dotación se congregó en el casino del edificio principal para compartir unas pizzas y alfajores de maicena en la previa del partido ante los croatas.“Algunos, como yo, ya no aguantamos ver estas instancias definitorias y preferimos estar en otro lado y que nos vayan contando. Ayer estuve con otra compañera tomando mate y obviamente siguiendo los mensajes que nos contaban lo que pasaba. Es mucha emoción y me pongo muy nerviosa”,Un video de los festejos muestra a hombres, mujeres y niños de la dotación saltando y cantando con remeras celestes y blancas: “Vamos vamos Argentina, vamos vamos, a ganar, que esta barra de Esperanza no te deja, no te deja de alentar”, gritan los hinchas antárticos.Por su parte, en otro video pero captadose ve a un grupo de hinchas festejando en el exterior de las instalaciones, con nieve en el suelo y sonido de viento que los envuelve, frente al cartel que identifica al lugar.La victoria de la Selección también se vivió de manera particular en el incendio forestal que se desarrolla en la reserva natural “Corazón de la Isla” en inmediaciones del municipio de Tolhuin.Allí,, en señal de festejo.En las imágenes se los ve cortando árboles con motosierras y la bandera flameando en sus espaldas, mientras que un video captó el momento en que un avión hidrante arroja agua sobre el grupo y uno de los brigadistas levanta sus brazos y mientras el líquido cae sobre la superficie del bosque grita “que gane Argentina”.Tras la celebración del pasado martes la final del Mundial, hasta lugares de trabajo y riesgo como el escenario en que se desarrolla el incendio forestal de mayor envergadura que recuerde la historia de la provincia.En la capital y principal ciudad turística de la zona, el evento futbolístico mezcla a los habitantes fueguinos con los miles de visitantes, muchos de ellos extranjeros, que no dejan de asombrarse con el fervor que la cita mundialista produce en la población. Tras el pase a la final , hasta las sirenas de los cruceros antárticos anclados en el puerto se sumaron a la interminable cadena de gritos, cánticos y caravanas populares que formaron parte de la celebración.Todo bajo la expectativa aún mayor de volver a repetir los festejos el próximo domingo, si el resultado convierte al equipo capitaneado por Lionel Messi en campeón del mundo.