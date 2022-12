Julián Álvarez, presente y futuro del seleccionado argentino

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial

Foto: Fernando Gens, enviado especial

Julián Álvarez festeja su gol ante Australia. Foto Fernando Gens, enviado especial

Julián Álvarez en Qatar. Foto Fernando Gens, enviado especial

El delantero Julián Álvarez demostró después del consagratorio partido contra Croacia, con dos goles y una participación clave en el primero, que es el presente y el futuro del seleccionado argentino que sueña con levantar su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022.El joven oriundo de la localidad cordobesa de Calchín se metió en la historia de los Mundiales con una actuación estelar en la victoria sobre Croacia en la semifinal de Qatar 2022., de apenas 22 años,Antes solo lo habían logrado Carlos Peucelle y Guillermo Stábile en Uruguay 1930 y nada menos que Diego Maradona contra Bélgica en México 1986.No solo eso sino queLa magnitud de lo que consiguió Álvarez también se entiende cuando se repasa la edad de los grandes goleadores del seleccionado argentino a lo largo de la historia.Stábile tenía 25 años cuando marcó los ocho goles de la Argentina en el primer Mundial de la historia en 1930; Mario Alberto Kempes y Daniel Bertoni, 24 y 23, respectivamente, en 1978; y Gabriel Batistuta tenía 25 en su debut en Estados Unidos 1994.Con apenas seis partidos en Qatar 2022, Álvarez se metió entre los diez goleadores de la "Albiceleste" en Mundiales.", dijo el cordobés, con la timidez y la humildad que lo caracteriza, después de su partido consagratorio ante Croacia.Al pibe del "pueblo" de Calchín, aquel que se sacó fotos con Lionel Messi, no le mueve el piso ser el 9 de la Selección y el mimado de Josep "Pep" Guardiola en Manchester City, él solo piensa en jugar y en "poder darles una alegría" a los hinchas.El crecimiento del delantero surgido en River Plate es tan impresionante como sus condiciones futbolísticas., ya que entre los dos marcaron nueve de los doce festejos de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022.Llegó a su primera Copa del Mundo como la alternativa ofensiva por detrás de Lautaro Martínez pero con sus ingresos desde el banco ante Arabia Saudita y México convenció a Scaloni de que podía ser titular.por la tercera y última fecha del grupo C.A los 22 minutos del segundo tiempo recibió un gran pase de Enzo Fernández, aguantó la marca y sacó un potente remate que se metió cerca del ángulo.y lo hizo con un gol con sello propio tras presionar en el área rival al arquero junto a Rodrigo De Paul.Contra Países Bajos no le tocó convertir pero hizo un trabajo táctico fundamental para el equipo tanto en defensa como en ataque.ya que Álvarez generó el penal que se transformó en el 1-0 de Messi y luego amplió la ventaja con una corrida que quedará grabada como uno de los grandes recuerdos de este Mundial.La "Araña" agarró la pelota atrás de la mitad de cancha, la llevó hasta la puerta del área y con una potencia impresionante se llevó puesto a un defensor y al arquero croata para quedar prácticamente adentro del arco."Vi que me pasaban mis compañeros, fui chocando y me quedó ahí. Tuve un poco de fortuna pero fue un lindo gol", relató con modestia.Después estuvo en el momento indicado para finalizar la jugada mágica de Lionel Messi por derecha y unos minutos después recibió su segunda ovación de la noche cuando fue reemplazado por Paulo Dybala.Después del partido recibió los elogios del capitán Lionel Messi, quien aseguró que se merecía haber ganado el premio al mejor jugador del partido.Pase lo que pase el domingo en la final de la Copa del Mundo,