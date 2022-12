Organizaciones de Derechos Humanos pedirán una audiencia con la Corte Suprema

Mabel Careaga, integrante del colectivo de "Familiares de los 12 de la Santa Cruz", cree que la Justicia está en peligro / Foto: Ramiro Gómez.

Explicaciones al Poder Judicial

brindaron una conferencia de prensa frente a la piel de vidrio, en la entrada del Museo Sitio de Memoria ESMA. Las oradoras y oradores fueron Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; pic.twitter.com/iGeLz3GJi5 — Museo Sitio de Memoria ESMA (@MuseoSitioESMA) December 13, 2022

Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo e integrante del colectivo de "Familiares de los 12 de la Santa Cruz", sostuvo este miércoles que, y anticipó que la semana próxima organizaciones de Derechos Humanos harán el pedido formal de una audiencia a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia."Vamos a hacer un pedido público de audiencia a la Corte Suprema.pero es un paso que tenemos que dar", afirmó Careaga en declaraciones a AM 750.El martes, durante una conferencia de prensa realizada en el predio de la exEsma,del viaje que magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis posee una estancia.En ese contexto, las entidades anunciaron quepara plantear ante ellos los señalamientos que tienen al accionar del Poder Judicial.Cómo es que permiten este viaje a Lago Escondido o una farsa de juicio como fue el de Vialidad", puntualizó Careaga.Asimismo, lamentó que el sistema democrático"Como parte de la sociedadSi no se hace por las vías parlamentarias de la democracia, la movilización popular la tendrá que forzar. La democracia ha sido absolutamente atacada por el Poder Judicial y lo estamos viendo en forma escalonada hace muchos años", remarcó Mabel Careaga.En relación al viaje a Lago Escondido,algunos integrantes del Poder Judicial que "no tienen problemas en aceptar dádivas por servicios prestados"."Ningún juez, fiscal o funcionario renunció a sus cargos.como definió (la Vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner). Los métodos son diferentes porque la dictadura militar se cobró la vida de 30 mil personas. En ese sentido no es comparable, pero los intereses que defienden si son los mismos", aseguró.En tanto, recordó que las catorce madres de Plaza de Mayo que marcharon el 30 de abril de 1977 en plena dictadura cívico-militar no "tenían una correlación de fuerzas favorable" y queno vamos a poder modificar las cosas", insistió.