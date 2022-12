Los jugadores compartieron su alegría en las redes

Captura redes sociales

Captura redes sociales

Captura redes sociales

Captura redes sociales

El líder del equipo fue uno de los primeros en celebrar en las redes el pase a la final.escribió: “Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! Vamos Argentina carajo!!!!!! #TodosJuntos”.La arenga del capitán cosechó más de 21 millones y medio de coorazones en su publicación.“Brasilero qué pasó, arrugó el pentacampeón, Messi se fue para Río y con la copa se quedó… Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes”, cantaron los jugadores de la selección nacional después de derrotar a Croacia y asegurarse un lugar en la final del Mundial de Qatar.La escena, con las estrellas del equipo dando saltos en el vestuario es una de las historias que compartióen Instagram. “Con la misma ilusión de siempre pasito a pasito. Lo conseguimos, A LA FINAL VAMOS ARGENTINA. Que hermosa locura”, escribió el defensor, uno de los más activos en las redes sociales, que también tiene cuentas en Twitter y Facebook.“Un pasito más, todos juntos. ¡Que alegría! GRACIAS, SIEMPRE GRACIAS A TODO EL PUEBLO ARGENTINO”, fue la frase que usó el goleadorjunto a una foto del festejo en el vestuario, una publicación que fue acompañada por cuatro corazones azules dey un comentario cómplice de: “Pique piqueeeeeee”, en alusión a la corrida del delantero que terminó en el segundo gol argentino."NO LO CREO, NO CAIGO..Vamos a jugar la final de la copa del mundo. SI, LO HICIMOS POSIBLE" fue la frase que eligiócon una foto en la que no puede disimular la emoción.Menos activo en las redes que en la cancha,compartió posteos de familiares, amigos y de su exclub, Argentinos Juniors, que puso una foto del jugador frente a frente con el crack croata Luka Modric. “Orgullos de vos, hijo” dice otra de las publicaciones que compartió el 20, con la firma de Carlos, su padre, ex futbolista de Argentinos, Boca y la selección nacional.Esta vez no pudo estar entre los once titulares, sin embargono perdió el protagonismo ni la alegría en las redes. Con la simpatía de siempre, compartió en Tik Tok y en Instagram videos de sus compañeros, en una bañadera yrelajado en una cama, que no tardaron en hacerse virales.El cordobéstambién dijeron presente y no faltaron las publicaciones de las compañeras de algunos jugadores. “Dios mío, no me entra la felicidad en el cuerpo @paulodybala te amo”, escribiósobre un video en el que se ve como los integrantes de la selección nacional saltan y cantan ante la tribuna “local”.En la misma línea,posteó imágenes de un televisor en el que aparece Rodrigo de Paul con sus gritos de felicidad de la cantante de fondo.