Messi ratificó que este será su "último Mundial" y espera "un final diferente"

Foto: Fernando Gens.

Foto: Maximiliano Luna.

, ratificó que el Mundial de Qatar 2022 será el último de su carrera y deseó que esta "vez" sea "diferente" y pueda "levantar" el trofeo de la Copa del Mundo., deseó Messi, quien a los 35 años tendrá su revancha después de lo sucedido en Brasil 2014 ante Alemania.El mejor jugador del Mundial de Qatar 2022 también ratificó que ésta será su último torneo ya que "faltan muchos años para el siguiente"."Sí, seguramente sea mi último partido. Faltan muchos años para el siguiente y no creo que me dé", expresó el máximo goleador de la Argentina en Mundiales con 11 tantos y uno de los dos jugadores con más partidos disputados junto al alemán Lothar Matthaus., prometió el astro en el último diálogo con la prensa en la zona mixta del estadio Lusail, dos horas y media después de finalizada la victoria ante Croacia por 3-0.El capitán de la "Scaloneta" remarcó que "hace un tiempo" que está "disfrutando muchísimo" de jugar en el seleccionado., destacó.La Argentina volverá a jugar una final del mundo, tal como lo hizo en 1930, 1978, 1986, 1990 y 2014."No tengan dudas de que vamos a dar el máximo como lo dimos hasta ahora. Más allá de ganar o perder, la gente entendió que hay que disfrutar y este proceso fue extraordinario", agregó.Messi consideró que después de la derrota contra Arabia Saudita (2-1) en el estreno mundialista el equipo "entendió que debía jugar cinco finales"."El equipo jugó las cinco finales como las teníamos que jugar y ahora nos queda una más. Cada partido entendió los momentos y lo que había hacer . A veces jugamos mejor y otras peor, pero en situaciones extremas no es fácil jugar sabiendo que tenes que ganar porque te vas. Eso lo hacemos desde le segundo partido y es un desgaste mental", señaló."Es una locura todo lo que estamos viviendo, con cada partido con la gente, lo que se vive en Argentina. Vamos a dar el máximo en la final y dejar todo", aseguró Messi en diálogo con TyC Sports apenas terminó el partido."Disfrutemos porque es extraordinario lo que venimos haciendo. Hace un tiempo que vengo disfrutando de esto. Desde que llegamos a este Mundial estábamos confiados en este grupo, de que lo íbamos a sacar adelante. Después de perder con Arabia le pedimos confianza a la gente. Vamos a jugar una final más y a disfrutar de todo", expresó el goleador del Mundial junto al francés Kylian Mbappé, con cinco tantos., agregó el capitán argentino."Me acuerdo de mi familia; son lo máximo. Me acompañó siempre. Pasamos momentos duros, buenos. Es disfrutarlo con ellos y la gente; en Argentina debe ser una locura", expresó Messi, quien disputará su segunda final en una Copa del Mundo el próximo domingo ante el ganador del partido de mañana entre Francia y Marruecos.Antes de irse, Messi aclaró que el isquiotibial que se tocó durante un tramo del partido "está bien" y no tendrá problemas para disputar su último partido en la historia de los Mundiales.