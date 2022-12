Scaloni: "Messi es el mejor de la historia, parece que lo decimos porque es argentino pero no hay dudas"

Foto: Fernando Gens, enviado especial.

"Es emocionante ver entrenar a Messi, lo que genera en sus compañeros, en la gente y no sólo para los argentinos. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca" Lionel Scaloni

El director técnico Lionel Scaloni expresó este martes su emoción por el pase del seleccionado argentino a la final del Mundial Qatar 2022, lo que significa ocupar elTras la goleada sobre Croacia (3-0) en la semifinal disputada este martes en Lusail, el entrenador asumió que ocupay celebró el vínculo entre el plantel y los hinchas, reforzado una vez más con el logro de llegar al último partido de la Copa del Mundo., valoró en conferencia de prensa.Pese a la clasificación, Scaloni advirtió que "queda un paso" para el objetivo máximo, por lo que instó a "disfrutar hoy y luego pensar en lo que viene".A propósito, se negó a dar una preferencia sobre la semifinal que disputarán este miércoles Francia -defensor de título- y Marruecos.", dijo.El director técnico evitó comparaciones con César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Alejandro Sabella, los conductores que llevaron a la Selección a las otras finales desde el Mundial '78 a la actualidad., se excusó Scaloni, que con 44 años realiza su primera experiencia en la función.Consultado por el aporte de sus colaboradores, el entrenador contestó que "irradian ilusión" y valoró la experiencia de que hayan vivido "cosas muy fuertes, buenas y malas, con la Selección".Como al final de otros partidos en Qatar, Scaloni se deshizo en elogios hacia Messi, quien esta este martes por la noche alcanzó al alemán Lothar Matthäus en el récord de presencias mundialistas y superó a Gabriel Batistuta como máximo anotador argentino en la competencia FIFA.subrayó.Luego elogió a Julián Álvarez, la otra figura de la goleada ante Croacia con un doblete de su autoría: "FTambién valoró que Paulo Dybala, Ángel Correa y Juan Foyth hayan sumado sus primeros minutos en el Mundial: "Aunque parezca una tontería para mí no lo es. Pudimos hacer jugar a los 23 jugadores de campo y eso es muy importante porque todos lo merecen. A veces, el que menos juega es más importante que el que juega, aunque parezca raro. En ellos radica la fuerza del grupo. Entrenar con buena cara el día después de no haber jugado", ejemplificó.Aun en la euforia por la clasificación, Scaloni se sinceró cuando le consultaron si la victoria ante Croacia representaba el mejor partido de su ciclo: ""No sé si hubo tanta superioridad como refleja el resultado. Merecimos ganar pero quizás no tan ampliamente. Sabíamos que podía pasar que nos manejara la pelota. Tienen tres volantes de primer nivel, que se conocen muy bien, son difíciles de marcar y entendimos que el partido había que jugarlo así. Después se abre con el penal de Leo e hicimos el partido que teníamos que hacer", agregó., concluyó.