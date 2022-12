Lula acusó a Bolsonaro de incentivar a "activistas fascistas" que generan violencia

Bolsonaristas quemaron automóviles y micros en las protestas contra la asunción de Lula / Foto AFP

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este martes al mandatario saliente, Jair Bolsonaro, de incentivar a activistas "fascistas" a provocar violencia, como la quema de vehículos y el ataque a una comisaría ocurrida en la noche del lunes en Brasilia, y, aseguró Lula durante un discurso en el cual hizo un balance de los informes generados por el equipo de transición de cara a su asunción el 1 de enero.Según Lula, Bolsonaro está siguiendo una suerte de guión inaugurado por Donald Trump en Estados Unidos por no haber reconocido aún la derrota."Él está siguiendo un rito que todos los fascistas están siguiendo en el mundo, forman parte de una organización de extrema derecha no sólo presentes en Brasil sino en España, Italia, Estados Unidos, en Hungría, e inclusive en nuestra querida Argentina", aseguró el fundador del Partido de los Trabajadores, que el 1 de enero asumirá su tercer mandato luego de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010.Lula aseguró que Bolsonaro debería hacer lo que el mismo realizó al perder las elecciones de 1989, 1994 y 1998, que es reconocer la derrota ante el adversario vencedor.El designado ministro de Justicia del futuro gobierno, el exjuez y exgobernador comunista de Maranhao Flavio Dino, aseguró en la ceremonia que más allá de los desmanes ocurridos en la noche del lunes no van a impedir la realización de los actos oficiales de la asunción de Lula."Vamos a hacer la más multitudinaria asunción de un presidente de la historia", dijo Dino.Varias personas están siendo buscadas luego de haber sido identificadas. Existen relatos de que policías de Brasilia se negaron a reprimir las acciones, que según varios dirigentes del PT fueron "terrorismo"."Claro que nos causa repulsa que a esta altura exista este tipo de actitud antidemocrática y violenta contra el voto popular pero al mismo tiempo hay que relativizar porque estos grupos no tendrán la fuerza para vencer al pueblo brasileño que eligió a Lula", sostuvo Dino.