Espectáculos

13-12-2022 19:26 - A LOS 81 AÑOS

Tras una década de ausencia, Hayao Miyazaki volverá en 2023 con un nuevo filme animado

El director de animación japonés volverá con una nueva película el año próximo, titulada "How Do You Live", en lo que será el primer proyecto que el reconocido cineasta realizará luego de una década de no estrenar filmes.