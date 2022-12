Deportes

13-12-2022 18:52 - reacciones

"Fuimos justos ganadores", aseguró Cristian "Cuti" Romero

"Todavía no caigo, no me puse a pensarlo, donde estoy parado, la verdad que cuando llegue al hotel seguramente se me caerá una lágrima”, aseguró a la prensa el zaguero tras la goleada que Croacia que le dio el pase a la Selección a la final.