Mazzina se pronunció en favor de las políticas de género "profundas e interministeriales"

Empleabilidad e inclusión laboral, dos de los ejes de la reunión del Consejo Federal de Mujeres La III Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Federal de Mujeres, Géneros y Diversidad que se desarrolló este martes en Salta, con la presencia de autoridades de 20 provincias y de la ciudad de Buenos Aires, hizo foco en las estrategias para la formación, empleabilidad e inclusión laboral de las mujeres y LGBTIQ+, para avanzar hacia la independencia económica.



"Uno de los ejes centrales de cara al próximo año es trabajar en la empleabilidad y el fortalecimiento de la independencia económica", expresó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad (Mmgyd), Ayelén Mazzina, que este martes encabezó el encuentro del Consejo Federal del área en la ciudad de Salta.



En este sentido, la funcionaria sostuvo que "en cada provincia hay iniciativas para potenciar y replicar, y el ministerio (nacional) cuenta con una batería de políticas que vamos a fortalecer y a mejorar su alcance, pensando en las particularidades de cada territorio".



"Aquí está puesta nuestra energía", aseguró la funcionaria, quien destacó la necesidad de sostener y mejorar el Programa Acompañar, que ya brindó apoyo económico y acompañamiento psicosocial a más de 240.000 personas de todo el país, al tiempo que resaltó el Programa Producir y políticas locales, como el programa salteño Constructoras.



Durante la apertura del encuentro, las máximas funcionarias de la cartera nacional realizaron un repaso de las principales políticas públicas implementadas este año y los principales objetivos de la gestión para 2023.



En tanto, las representantes de las provincias participantes aportaron sus avances, deudas pendientes y desafíos en la transversalización de la perspectiva de género en cada área de gobierno y en la articulación con organismos de la sociedad civil.



A su vez, Mazzina convocó a las consejeras a definir estrategias colectivas ante la avanzada de los discursos de odio y la violencia política, que -dijo- "afectan la participación de las mujeres y LGBTIQ+ en la política, clave para el diálogo democrático".



Luego, a través del Gabinete de Transversalización de Políticas de Género del Gobierno nacional, se concretó un taller de empleabilidad, formación e inserción laboral, con la participación de las carteras de Educación, Economía y Trabajo.



El objetivo fue compartir estrategias de articulación para garantizar el acceso al trabajo para las personas que perciben el Acompañar y para las mujeres y personas LGBTIQ+ que atravesaron o atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.



Ayer, Mazzina participó de la entrega de certificados a la primera camada de 218 egresadas del Programa Constructoras, una política impulsada por la Secretaría salteña de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la cual fomenta la inserción laboral de las mujeres en el rubro de la construcción, un sector dinámico en la creación de empleo y fuertemente masculinizado.



Además, recorrió la construcción de 48 departamentos del Instituto de la Vivienda de Salta que ejecuta la empresa JMG, con fondos nacionales, y que emplea seis mujeres formadas en el Programa Constructoras, lo que significa una articulación efectiva entre Nación, la provincia y una empresa privada.



La agenda de la ministra en Salta incluyó una recorrida por la cooperativa de trabajo textil "Diseños de Mi Pueblo", un proyecto productivo creado hace nueve años por 30 mujeres que buscaron generar sus propios ingresos.



Del encuentro participaron, por el Mmgyd, la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Érica Laporte; la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Paulina Calderón; su par de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila; y la subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, Julieta González, entre otros.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, apeló este martes en Salta al fortalecimiento del Consejo Federal del área, con el objetivo de potenciar las políticas públicas de las provincias, y destacó que la transversalidad de las políticas de género es clave para avanzar en la igualdad.

"Apelo a la construcción y el fortalecimiento de este Consejo Federal, donde articulamos todas las provincias en hacer foco en ejes centrales, como por ejemplo la empleabilidad y la autonomía económica de las mujeres, y en poder potenciar todas las políticas públicas que tiene cada una", expresó la ministra.

Mazzina habló este martes con medios salteños, en el marco de la III Sesión Ordinaria del Consejo Federal de Mujeres, Géneros y Diversidad, que se desarrolló en los salones de la Unión de Trabajadores de Hotelería y Gastronomía de la República Argentina (Uthgra), en la ciudad de Salta.

"Nos encontramos en Salta con todas las consejeras titulares y suplentes de todas las provincias", explicó la funcionaria nacional, quien detalló que se trata de la tercera sesión del consejo, pero su primera como ministra, ya que antes participó en representación de la provincia de San Luis.

La funcionaria detalló que, desde su perspectiva, "el eje es al revés: trabajar desde las provincias hacia el Estado nacional". Y destacó: "Hay políticas públicas muy fuertes en cada una de las provincias, que las conocemos cuando nos encontramos en estos espacios".

Mazzina sostuvo que "el trabajo es de 24 horas", y consideró que "la transversalidad de las políticas de género es clave para avanzar en la igualdad real".

Por otro lado, opinó que "hay una deuda histórica con las mujeres y las diversidades. Todavía hay desigualdad. Tenemos que lograr esa igualdad real aunque parezca o suene utópica", dijo Mazzina, y acotó: "Creo que es un proceso lento pero vamos por buen camino".

Para la funcionaria, "hay un antes y un después de la creación" del ministerio a su cargo, que "surgió al calor de las luchas y fue una demanda social muy fuerte", por lo que "es un espacio que se debe fortalecer y cuidar".

"Es importante para mí poder hablar fácil, para que la gente entienda a dónde queremos llegar", sostuvo, y apuntó que "las mujeres nos dedicamos a hacer trabajos de cuidado más de seis horas y media, contra 3,40 horas que dedican los varones".

En este sentido, resaltó que "eso nos quita mucho tiempo de formación, de capacitación, y justamente ahí está la informalidad y la desigualdad por la que tanto luchamos".

Aseguró estar "muy contenta con eso, que habla de una política exitosa y que tiene que escalar hacia el resto de las provincias, para que pueden adaptar esta modalidad", y precisó que "en otras provincias hay programas parecidos, y cada una lo aplica acorde a la territorialidad o a la cantidad de mujeres que se quieren dedicar al oficio".

Finalmente, indicó que "el feminismo es un movimiento político que busca la igualdad de derechos entre varones y mujeres".

"Esta no es una supremacía de las mujeres sobre los varones, nosotras estamos luchando por una real igualdad y por un reconocimiento de nuestros derechos que históricamente han sido vulnerados", concluyó.

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta, Itatí Carrique, indicó que para la provincia, este encuentro del Consejo "es una gran responsabilidad, porque somos sede y somos organizadores", y agregó que "la posibilidad de acercar todo lo que nos pasa y el compartir con otras consejeras la realidad de cada provincia, las políticas públicas que funcionan y las que no funcionan".