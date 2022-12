Sunak promete políticas migratorias más duras en Reino Unido

"Muchos provienen de países fundamentalmente seguros", planteó el británico.

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, prometió heste martes endurecer medidas contra la inmigración ilegal y a los que se aprovechan de la "generosidad" británica, a la vez que cuestionó el argumento de que muchos de los que cruzan el Canal de la Mancha provengan de lugares potencialmente peligrosos, poniendo especial foco en Albania.Sunak consideró que "demasiados" de los que se benefician de la "generosidad" británica no huyen de la guerra o de otras zonas de conflicto, sino que son aquellos que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones en viajes coordinados por "criminales despiadados y organizados"."Muchos provienen de países fundamentalmente seguros", expuso Sunak ante la Cámara de los Comunes, desde donde sostuvo que "no es cruel ni desagradable querer romper el dominio de las bandas criminales que comercian con la miseria humana y explotan el sistema y las leyes británicas".Entre esos países "seguros" a los que hizo referencia, mencionó Albania, de donde proceden "un tercio" de estas personas, tras lo cual anunció un nuevo acuerdo con ese país para repatriarlos."En los próximos meses, miles de albaneses serán devueltos a sus hogares", adelantó Sunak, citado por la agencia de noticias Europa Press.El funcionario dijo que "es injusto que la gente venga aquí ilegalmente. Es injusto para quienes necesitan asilo. Es injusto para los que vienen aquí legalmente. Y, sobre todo, es injusto para los británicos que siguen las reglas". A su vez, reprobó el sistema actual de acogida de refugiados, al que calificó de "obsoleto".El premier británico resaltó la "equidad" como marco fundamental para llevar a cabo políticas que a la par de apoyar a personas "en extrema necesidad" también velen por "la responsabilidad" de tener controladas las fronteras. "Nadie, nadie puede dudar de nuestra generosidad de espíritu", remarcó Sunak, quien acusó a "Estados hostiles" de utilizar la inmigración como arma arrojadiza contra las fronteras de Europa.Advirtió asimismo que a medida que crece la inestabilidad global, el fenómeno migratorio se agudizará.Sunak aprovechó su intervención para ponderar las medidas de su Gobierno desde que asumió el cargo de primer ministro hace apenas siete semanas, destacando los acuerdos con Francia para frenar este tránsito ilegal a través del Canal de la Mancha, que vio cruzar a unas 40.000 personas en lo que va de año.Confirmó además que continuará la controvertida política migratoria de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo."Vamos a reiniciar los primeros vuelos para que aquellos que están aquí ilegalmente y no puedan ser devueltos a su país de origen, puedan construir una nueva vida allí", amplió."Debemos poder controlar nuestras fronteras para garantizar que las únicas personas que vienen aquí lo hagan por rutas seguras y legales. Las leyes británicas están siendo manipuladas por personas que se aprovechan de los tribunales para frustrar su expulsión", protestó.Advirtió que "a principios del próximo año presentaremos una nueva legislación para dejar claro, sin ambigüedades, que quien ingrese ilegalmente en Reino Unido, no podrá permanecer aquí. En su lugar será detenido y devuelto rápidamente a su país de origen o a uno seguro donde se considerará su solicitud de asilo".Sunak anticipó que ampliará el personal para enfrentarse con las mafias que trafican con seres humanos, intensificando a su vez las redadas contra el trabajo ilegal y la explotación laboral de estos migrantes.