Memoria y resistencia, a 46 años de la "Masacre de Margarita Belén"

Luego de dos jornadas con actividades culturales en la Casa por la Memoria de Chaco durante el domingo y lunes, el acto central se llevó a cabo en el Parque de la Memoria y Monumento a los Caídos en Ruta 11 / Foto: Pablo Caprarulo.

El acto implicó un contundente manifiesto a favor de continuar el camino trazado de Memoria, Verdad y Justicia y, asimismo, el rechazo al "negacionismo, vehículo del neoliberalismo y el fascismo que asolan nuestro país".

Se trata de uno de los hechos emblemáticos del genocidio perpetrado por la última dictadura militar en Chaco / Foto: Pablo Caprarulo.

El calor agobiante no hizo mella en la convocatoria de familiares de víctimas y organizaciones sociales y políticas, de derechos humanos y particulares / Foto: Pablo Caprarulo.

La Masacre de Margarita Belén

La denominada, el fusilamiento clandestino de una veintena de detenidos políticos durante la última dictadura cívico-militar en Chaco, fue recordada este martes en esa provincia con diversas actividades organizadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al cumplirse 46 años del hecho.Luego dedurante el domingo y lunes, el acto central se llevó a cabo en el Parque de la Memoria y Monumento a los Caídos en Ruta 11, en el lugar donde tuvieron lugar los crímenes, en cercanías de la localidad de Margarita Belén, distante a 30 kilómetros de la capital chaqueña.El calor agobiante no hizo mella en la convocatoria de familiares de víctimas y organizaciones sociales y políticas, de derechos humanos y particulares, quienes se congregaron para rendir su homenaje y aportaron un recuerdo cargado de emoción y compromiso.Se trata de uno de los, y con alcance a todo el nordeste: así pasó a la historia el fusilamiento clandestino de un grupo de presos y presas por razones políticas, oriundos de Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos y de la provincia de Buenos Aires.El acto implicó un contundente manifiesto a favor de continuar el camino trazado de Memoria, Verdad y Justicia y, asimismo, el rechazo al "negacionismo, vehículo del neoliberalismo y el fascismo que asolan nuestro país", tal y como lo manifestaron los organismos integrantes de la CPM; H.I.J.O.S., exdetenidos políticos, familiares de víctimas del terrorismo de Estado, Red por la Identidad Nodo Chaco y Comisión Permanente por los Derechos Humanos .Dafne Zamudio, hija del fusilado en la masacre Carlos Zamudio, e integrante de la CPM Chaco, afirmó en diálogo con Télam: "Como todos los años nos reunimos a reivindicar a nuestros compañeros, recordamos sus vidas y su empeño por una sociedad más justa"."Hoy vemos un gran retroceso en la memoria y en la Justicia en nuestro país, con una democracia avasallada por las minorías privilegiadas que manejan el poder judicial a su antojo. Es muy preocupante,, agregó.El acto inició pasadas las 10 con la lectura de adhesiones de organizaciones sociales y referentes de toda la región, y luego el izado de la bandera y entonación del Himno. Estuvieron la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga, junto con la secretaría de Derechos Humanos y Géneros provincial, Silvana Pérez.El exdetenido político y testigo sobreviviente que declaró en el juicio oral por la masacre Carlos Aranda fue el primer orador de la jornada, y expresó: "Estamos aquí recordando a nuestros compañeros que lucharon por un país más igualitario y con una mejor distribución de la riqueza. Ese 13 de diciembre del 76 sabían que no era un traslado, que los llevaban a la muerte.y así seguiremos fieles a ese mandato".Por su parte, el periodista, escritor y también sobreviviente de la última dictadura Jorge Giles relató cómo fue ese fatídico día en la cárcel cuando comenzó el traslado."Nos hermanamos más que nunca, pero siempre todos los días recordamos a nuestros compañeros y compañeras asesinados. Yo particularmente me acordé de la Masacre el día que quisieron matar a Cristina (Fernández), porque sentí que volvieron a matar a nuestros compañeros caídos el 13 de diciembre.Nuestra democracia está el peligro, no podemos retroceder en su defensa", afirmó.Por su parte, Mariana Eva Sala, hija de Néstor Sala, fusilado el 13 de diciembre, y de Mirta Clara, ex presa política y entrañable militante, compartió anécdotas de cómo vivió de niña la persecución de la que fue víctima su familia y una conmovedora semblanza de su padre y su madre.El acto culminó con la lectura del documento central de la CPM Chaco, llevada a cabo por el presidente de la institución, Mauricio Amarilla."La Comisión Provincial fue y es la herramienta de unidad en la acción del campo nacional y popular, con esa herramienta se empezó a construir la memoria a hacer historia a partir de los sobrevivientes" indicó.También remarcó que "hoy, defender la democracia consiste entre otras cosas, plantear la necesidad urgente de desarmar la corporación judicial que pretende nada menos que arrodillar ante sí a los otros dos poderes que son electos por el pueblo", y que "lo que ocurre hoy en nuestra patria es vergonzoso y no puede disimularse. Milagro Sala está presa por causas inventadas desde hace más de 6 años, cuatro mujeres mapuches con prisión preventiva por defender sus tierras ancestrales, y ahora la condena a la vicepresidenta en ejercicio y lideresa legítima de una mayoría popular".Asimismo, alertó:, como el que nos pidió Rodolfo Walsh en su histórica carta, como el que nos reclamó Hebe de Bonafini en una de sus últimas marchas en la Plaza de Mayo. La Comisión Provincial por la Memoria sabrá asumir su parte, los abrazamos a todos, todas y todes con el recuerdo siempre vivo de nuestros mártires".La Masacre de Margarita Belén fue perpetrada por un grupo de agentes de la Policía de Chaco y del Ejército en la madrugada del lunes 13 de diciembre de 1976 a unos 30 kilómetros de Resistencia, camino a Formosa., durante el traslado de los detenidos de Resistencia a Formosa.Es por ello que por ley provincial 1396E se instituye el 13 de diciembre como "Día Provincial de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén.Luego de años de reclamos, el juicio oral por la Masacre de Margarita Belén comenzó el 3 de junio de 2010 y culminó el 16 de mayo de 2011, con la sentencia condenatoria a prisión perpetua para ocho militares por homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes en 11 hechos en concurso real entre sí y privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con el uso de violencia y por el transcurso del tiempo en cuatro hechos., pero ese fallo fue apelado y finalmente en 2021 se logró su condena.