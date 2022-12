La defensa de la enfermera recusará al fiscal que investiga las muertes de bebés

El Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, donde se produjeron las muertes.

Exhumación de los cuerpos

La defensa de la enfermera, anticipó que recusará al fiscal Raúl Garzón que está a cargo de la investigación al sostener que "no está teniendo objetividad y está poniendo en riesgo la inocencia" de su defendida.La enfermera, acompañada por su abogado Juan Pedro García, se presentó ante el fiscal Garzón para interiorizarse de las nuevas pruebas de cargos incorporada en la causa.Luego de cumplir con ese trámite se abstuvo de ampliar su declaración indagatoria y también negó los hechos que le imputan, como ya lo hizo en las instancias anteriores, manifestó el letrado.Asimismo García anticipó que va aal fiscal al afirmar que cuando el funcionario visitó a la enfermera al penal de Bouwer, donde se encuentra alojada, "la juzgó y la intimidó" diciéndole "prepárate que se te vienen los otros bebés que mataste".Lo que hizo el fiscal es de "gravedad institucional terrible. No puede seguir en la causa ni un día más. No está teniendo objetividad", manifestó a Télam el abogado defensor y agregó que esa conducta del funcionario "pone en riesgo la inocencia de Brenda y las garantías de imparcialidad del proceso".El letrado también dijo viene observando que el fiscal Garzón, y como ejemplo mencionó que a la enfermera "la mantiene con prisión preventiva sin que haya indicios ni elementos suficientes" para privarla de la libertad."Es la única detenida y sin pruebas, entonces los restantes imputados también tendrían que están detenidos", consideró. La enfermera fue detenida el 19 de agosto último y, en el transcurso de la instrucción de la causa, el fiscal la imputó por 'tres hechos de homicidio calificado por aplicar método insidioso de suministrar potasio incompatible para la vida', que sería la causa de los fallecimientos de los bebés nacidos sanos, que ocurrieron entre marzo y mayo de este año.También está acusada por el mismo delito en grado de 'tentativa' sobre ocho bebés que habrían pasado por la misma practica y sobrevivieron, y corresponden a nacidos entre marzo y junio de este año.En el marco de la investigación, en la primera semana de setiembre el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cuerpos de tres bebés para someterlos a estudios científicos, a los efectos de tratar de determinar la identidad y las causas de sus muertes.A principios de agosto, el fiscal Garzón abrió una investigación a partir de denuncias formuladas en junio, sobre cinco casos de "muertes sospechosas" de bebés nacidos sanos en el hospital provincial neonatal.La causa tiene siete imputados, entre ellos la enfermera Agüero que es la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes.Los restantes imputados son el exministro de Salud Diego Cardozo; el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital, Alejandro Salama, por el delito de "omisión de los deberes de funcionario público", según consta en el expediente.También, la exdirectora Liliana Asís; y las exjefas de áreas del neonatal Marta Gómez Flores y Adriana Morales por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica".