"Guitarra 4 rumbos", un viaje sonoro que invita a mostrar nueva música argentina

En el álbum se escuchan sonoridades nacidas de una herencia comprometida con la guitarra del pueblo

"Es una mirada contemporánea de la música de raíz, pero también es una invitación a volver a los discos conceptuales, -como lo fueron históricamente-, rompiendo un poco con la modernidad que impone la música difundida de a un puñado de temas, con un concepto aleatorio de estéticas" Juan Martín Scalerandi

"Guitarra de 4 rumbos", disco instrumental recientemente editado y producido por la cantora Casiana Torres, es un proyecto federal que apunta a mostrar la nueva creación para guitarra solista argentina de cuatro regiones geográficas del país."Es una mirada contemporánea de la música de raíz, pero también es una invitación a volver a los discos conceptuales, -como lo fueron históricamente-, rompiendo un poco con la modernidad que impone la música difundida de a un puñado de temas, con un concepto aleatorio de estéticas", describió a Télam el guitarrista Juan Martín Scalerandi, que en el disco asume ritmos de la provincia de Buenos Aires.Se trata del primer volumen de una serie de discos que aborda la obra de destacados intérpretes y creadores de la guitarra solista argentina de la nueva generación de músicos independientes.Participan también de este trabajo Martín Castro en representación de Cuyo; el formoseño Abel Tesoriere, con músicas del Litoral; y el bonaerense radicado en Córdoba Fernando Morales, puesto a sonar obras de la región centro-norte del país.En el álbum se escuchan sonoridades nacidas de una herencia comprometida con la guitarra del pueblo, que es la transmisora de esta sabiduría puesta al servicio de los nuevos sonidos pertenecientes a este tiempo, donde además del trabajo empírico se entremezclan los rumbos que cada uno tomó como artista, docente, investigador creador y transmisor de los saberes en los ámbitos académicos.Entre las 14 piezas que integran este trabajo se cuentan la milonga "Picazo overo" (Scalerandi), el gato "El cabrero" (Morales) y la tonada "Regresando" (Castro).La idea surge en pandemia. Nace de la necesidad de difundir y transitar en una serie de discos la nueva obra para guitarra argentina. Es un proyecto federal, que abarca las cuatro regiones sonoras y culturales del país, tomando como eje principal a los compositores e intérpretes que realizan sus obras en las provincias que conforman estas regiones. El paisaje sonoro no solo se ciñe a las formas musicales de la proyección folklórica propiamente dichas, sino al color regional que se expresa desde el instrumentista de cada región. Esto refleja el paisaje sonoro al cual me refiero.El proyecto lo encaramos principalmente por el amor fundamental a la música nuestra y a la guitarra, como símbolo primero de la música nacional que nos enorgullece. Y en mi caso, como cantora y productora, me permite pensar a este país, de enorme importancia cultural en la región, en su totalidad, ver a través de ella el bagaje cultural que transmite, y la importancia a la hora de construir y seguir aportando a la herencia. El desafío era la selección de artistas que hicieran honor a esta idea, y en pandemia, con más dificultades que las del trabajo independiente de siempre, llevar adelante este proyecto y defenderlo, haciendo el disco y como ahora, realizando sus presentaciones.El panorama actual de la guitarra argentina lamentablemente está centralizado en un perfil unidireccional y en una mirada que parte desde Buenos Aires hacia las provincias, sin reciprocidad. Esto hace que se pierda la objetividad y la verdadera dimensión de la guitarra argentina y sus creadores en su totalidad.Por eso este proyecto viene a enmendar, subsanar y jerarquizar a los músicos creadores guitarristas que optan por quedarse produciendo en sus lugares de origen en vez de radicarse en Buenos Aires para ejercer su actividad. Esto resiente la difusión y el verdadero panorama musical de lo que ocurre en cada región con la música argentina para guitarra.Le caben esos adjetivos, y también el de ecléctico, pues tiene ideas y formas diversas provenientes de guitarristas compositores dispares que se unen en la expresión de raíz folclórica. Podemos decir también que tiene un espíritu de vanguardia tradicional, encontrándose cada uno en la búsqueda incesante e infinita de su verdad musical. Respetuoso, festivo, amoroso, un goce para los sentidos.En trabajos de estas características, donde hemos grabado en lugares distintos como Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, tiempos desiguales, varios técnicos involucrados, guitarras diferentes, eso hace también que cada trabajo individual tenga su propio espíritu, y en cada espíritu se traduce el sello o el rasgo de cada uno en su toque. El trabajo artesanal y muy bien logrado fue el posterior de "empatar" esas características en los cuatro para que se llegue a una homogeneidad en el disco.Esa labor muy bien lograda estuvo a cargo de Martín Castro en la producción musical y la mezcla a cargo de Federico Nicolao. Se obtuvo así un disco que suena muy bien, se diferencian bien los estilos, las características de cada uno, la historicidad que tiene cada sonido, su región y en forma conjunta es un disco de una sola alma y la voz de la guitarra criolla como principal objetivo.Me cuesta separar lo académico de lo popular Simplemente porque la música es una sola. En mi caso particular, entiendo a la música como una unidad, sin distinciones de academicismo o cuestiones "populares", adjetivo muchas veces utilizado de forma peyorativas. Mi obra, y entiendo también que la de mis compañeros del disco, se construye desde la perspectiva rítmica de la tradición más profunda de la llanura pampeana, con los elementos que tenemos a la mano para el tratamiento de este tópico, lo que da un resultado actual sobre los géneros tradicionales.