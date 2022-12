ONGs instaron a que el FMI aclare el daño que los sobrecargos provocan en materia de DDHH

El directorio ejecutivo del FMI discutió el lunes los recargos y si bien aún no se comunicó oficialmente, trascendió que no hubo consenso en avanzar hacia la reducción o eliminación de los mismos.

Diversas ONG nacionales e internacionales volvieron a hacer un llamado para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elimine la aplicación de sobrecargos a los países con préstamos excepcionales, entre los que se encuentra la Argentina, o bien aclare el daño que provocan en las naciones desde el punto de vista de los derechos humanos.El directorio ejecutivo del FMI discutió el lunes los recargos que cobra de la mayoría de los países de ingresos medios y bajos sobre los préstamos más grandes, si bien, según trascendió -aún no se comunicó oficialmente el resultado del encuentro-, no hubo consenso en avanzar hacia la reducción o eliminación de los mismos., que el FMI estima que costarán a los prestatarios afectados US$ 4 mil millones, además de los pagos de intereses y tarifas desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 hasta el final de 2022.En tanto,, argumentando que el Fondo no debería cambiar su modelo de financiación en un momento en que la economía mundial se enfrenta a importantes obstáculos.Un portavoz del FMI dijo a medios internacionales que la junta discutió posibles cambios a la política durante su revisión regular de los saldos preventivos del prestamista global, pero no logró llegar a un consenso sobre la revisión de la política.En este contexto, diversas ONG, unas 350 en total, volvieron con la consignae instaron al FMI a responder una carta fechada de agosto de este año, en donde Naciones Unidas invita al organismo a que "aclare el impacto de la política de sobrecargos en los derechos humanos", según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).