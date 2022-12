Condenaron a prisión perpetua al asesino del turista inglés

"Cachete" Lozano Azuaje aceptó declarar al inicio del juicio y en aquel momento se declaró inocente.

La reconstrucción del crimen de Gibbard

Las condenas del resto de la banda

Gibbard recibió dos tiros en su espalda, mientras que a su hijastro, Zone, le dispararon en la pierna izquierda.

El homicidio de Mathew Charles Gibbard

Un ciudadano venezolano fue condenado a prisión perpetua como autor material del crimen del turista inglés Matthew Gibbard, en diciembre de 2019 en la puerta del Hotel Faena de Puerto Madero, mientras que otros nueve integrantes de la banda, dedicada a asaltar a extranjeros a los que seguían desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, recibieron penas en suspenso o efectivas de entre dos años y medio y cuatro años de prisión, informaron fuentes judiciales.La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 17 de la Capital Federal, que además comunicó su decisión a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), para que se cumpla con la ley que impide la permanencia en el país de extranjeros -en este caso los juzgados son todos venezolanos-, en caso de ser condenados a pena mayor a los tres años de prisión., a quien el TOC 17, lo consideró miembro de una "asociación ilícita" y autor de los delitos de "homicidio agravado criminis causa" (matar para ocultar otro delito) en perjuicio de(55) y "homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa" en perjuicio del hijastro del primero,(28), y "robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda, en grado de tentativa".En el juicio, en el que intervino la fiscal María Luz Castany, se tuvo por probado que Lozana Azuaje integraba una asociación ilícita que tenía como objetivo robarle a viajeros que ingresaban al país por el Aeropuerto de Ezeiza, a quiénes "marcaban" y seguían desde allí hasta su destino.En la reconstrucción del hecho principal, realizada a pedido de Castany y con el apoyo técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se exhibieron los videos de cámaras de seguridad donde se vio la previa al ataque, el seguimiento a las víctimas y la forma en que se llevó adelante el intento de robo y los disparos contra ambos turistas.Del registro fílmico se pudo observar cómo dos autos quedaron "como apoyo" a metros de la combi y la forma en que, aunque el primero de los disparos no salió del arma por cuestiones técnicas.Otros nueve imputados recibieron penas, seis de ellos de prisión efectiva y otros tres en suspenso, en la sentencia dictada el lunes por el tribunal integrado por Silvia Guzzardi, Pablo Vega y Juan Giúdice Bravo.son Aly José Ramos Ladera (4 años de prisión), Carlos José López Sánchez (4 años ), Luis Lozano León (4 años), Miguel Ángel Aguirre Cancine (4 años), Samuel Francisco Zerpa Menezes (4 años de prisión) -estos cinco por "asociación ilícita" y "robo doblemente agravado"-, y Rubén Darío Cañete Lobo (pena única de 3 años y 6 meses), por "robo doblemente agravado" y por una condena que tenía en condicional desde 2019 por otro robo en el partido de La Matanza.En tanto quienes fueron, son: Elvis Javier Escalante Blanco (2 años y 6 meses como partícipe secundario de robo agravado), Christian Rafael Caicedo Lobo (2 años y 6 meses como partícipe secundario de robo agravado) y Carlos Alberto Martínez Moreno (3 años de prisión como miembro de asociación ilícita).Además, tal como había pedido en su alegato la fiscalía, el TOC 17 ordenó el decomiso de los automóviles y motocicletas utilizados para perpetrar los delitos.Según el requerimiento de elevación a juicio que en su momento hizo el fiscal de instrucción Juan Pedro Zoni, los imputados conformaban una asociación ilícita que funcionó entre el 12 de noviembre y el 14 de diciembre de 2019.De acuerdo con la acusación, con una clara división de roles,En el debate oral, que comenzó en marzo pasado, la fiscal Castany -con la colaboración de los auxiliares fiscales Germán Wechsler y Natalia De Angelis- describió los distintos hechos endilgados a la banda - ocho robos, uno de ellos con el homicidio del turista inglés-, y señaló que la selección que realizaba de las víctimas no era al azar, sino que existía un "modus operandi".En tal sentido, determinó que los integrantes de la banda "marcaban" a los damnificados en el área de ingresos del aeropuerto de Ezeiza y que le pasaban la información a quienes estaban afuera, donde se individualizaba el vehículo que trasladaba a las víctimas.Así, seguían con autos y motos hasta su residencia y, cuando llegaban a destino, actuaban: asaltaban a sus víctimas con armas de fuego y después se daban a la fuga.El hecho más grave ocurrió el 19 de diciembre de 2019, cuando la banda "marcó" a Gibbard y a su familia en el sector de arribos del aeropuerto de Ezeiza y comenzó a seguir, a bordo de dos autos y una moto, a la combi que los trasladaba.Tras llegar al Hotel Faena, ubicado en Martha Salotti al 400 de Puerto Madero, y cuando Gibbard y su hijastro estaban descendiendo del vehículo, Lozano Azuaje se les acercó exhibiéndoles un arma y les exigió que entregaran sus valijas y relojes.Siempre según la acusación y por lo que quedó grabado por cámaras de seguridad, allí comenzó un forcejeo con ambas víctimas, que culminó con Lozano Azuaje efectuando disparos.que le causaron la muerte, mientras que, lo que le produjo una fractura expuesta lateral del fémur.El ahora condenado a perpetua, "Cachete" Lozano Azuaje, aceptó declarar al inicio del juicio, y en aquel momento se declaró inocente y explicó que si había huido a Salta fue porque le llegaron "rumores" de que lo iban a deportar porque él no había ingresado de forma legal al país.