Se realizó la Asamblea Anual del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura

Foto: Prensa

Foto: Prensa

Foto: Prensa

Foto: Prensa

El 7 de diciembre se realizó la Asamblea Anual 2022 del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura organizada por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) en el Centro Universitario San Martín (Cusam) de la Unidad 48, Complejo Penitenciario San Martín. Por primera vez, se realizó el encuentro en contexto de encierro y contó con la participación activa de personas privadas de la libertad.Entre las conclusiones se destacan la necesidad de fortalecer los mecanismos locales, la importancia de que se incluya la perspectiva de los familiares de las personas privadas de la libertad, la prevención de la tortura contra todas las personas privadas de la libertad y en particular respecto a las mujeres privadas de la libertad y el fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura.La apertura institucional estuvo a cargo del Presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal, quien dijo: “, y si bien sabemos de las problemáticas que existen en el país, también sabemos que hay buenas prácticas que demuestran que los cambios son posibles”.Luego, comenzaron a funcionar lasque fueron coordinadas por el equipo técnico del Comité.En la deestuvieron las comisionadas Josefina Ignacio, Rocío Alconada Alfonsín y Alejandra Mumbach quien señaló: “Se ha trabajado todo el año en base a un relevamiento muy importante de 15 provincias que completaron una encuesta que hicimos. En ese marco, hemos elaborado una Recomendación a las autoridades competentes con el fin de llevar adelante unOtra mesa abordó los avances deAllí participaron las comisionadas Andrea Triolo y Diana Conti y el Secretario Ejecutivo del CNPT Alan Iud.En ese marco, se hizo la presentación del “Procedimiento de Actuación del Registro Nacional de Tortura y/o Malos Tratos”. La comisionada Conti expresó que “esta mesa es de máxima importancia porque los registros de casos nos permiten visibilizar la situación real de encierro, trabajar la prevención y luchar contra la sistematización de la tortura. La aprobación de un Procedimiento permite registrar información de manera homogénea”. Y agregó: “Este registro va a relevar casos de tortura, pero además el Comité recoge la preocupación sobre las condiciones de detención que devienen en malos tratos y que son recopilados por el CNPT para orientar intervenciones específicas”.También se llevó adelante la mesa denominada “Presentación de resultados de Proyectos de Fortalecimiento del SNPT”. Allí participaron los comisionados Gustavo Palmieri y Alex Ziegler y se abordaron los resultados y la implementación de los proyectos financiados por el CNPT y que son llevados adelante por organizaciones no gubernamentales y universidades nacionales seleccionadas en el marco de la Convocatoria 2021.Palmieri planteó que “es clave poner en agenda la articulación con actores que están dentro del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura y también con aquellos que son externos al SNPT”. El comisionado Ziegler, por su parte, destacó la importancia del financiamiento de algunas iniciativas: “".En cada una de las mesas de trabajo se intercambió información, se socializaron experiencias y se plantearon diversas iniciativas.Por la tarde se abrieron otras tres mesas de trabajo con diferentes enfoques.principales problemas detectados en los monitoreos de los lugares de encierro.En ese marco, la comisionada Rocío Alconada Alfonsín subrayó: “Es muy importante la especificidad en las visitas en cuanto a los menores. Además, un principio fundamental es el de no dañar.Otra de las mesas fue. AllíSe debatió acerca de las experiencias de comunicación desde los lugares de encierro y, en ese marco, la comisionada Josefina Ignacio planteó:”. Por otro lado, respecto al uso de celulares dijo: “Hay que transmitir un mensaje de que la educación siempre ayuda y en ese sentido el uso de los celulares en contextos de encierro es fundamental para la educación”.TambiénAllí, la comisionada Andrea Triolo destacó que “es muy importante ampliar la mirada e incluir lo que pasa afuera, lo que ocurre con las familias de las personas privadas de la libertad. Lograr conjugar lo que pasa afuera con lo que pasa adentro. Por eso, es fundamental que se amplíe en los Mecanismos Locales la voz de los familiares”.Al finalizar las mesas, integrantes del CNPT, representantes del Cusam, personas privadas de la libertad y organizaciones de la sociedad civil cerraron el evento y plantearon las conclusiones generales.que tocaron varios clásicos.