Cercano Oriente VER VIDEO

Cada año aumenta el número de estudiantes extranjeros interesados en estudiar en China. Los criterios para el ingreso a instituciones educativas no son tan exigentes como para los estudiantes nativos.La ventaja principal de continuar estudios de educación superior en China no sólo tiene que ver con el rápido desarrollo del país y el interés por establecer lazos con occidente que favorecen este crecimiento.Becas y costos aceptables, excelentes ciudades estudiantiles, estándares internacionales y el enorme desarrollo del país, la convierten en un destino favorito.En Argentina, más de 3.000 personas por año estudian chino mandarín para acceder a una universidad, hacer un posgrado o trabajar en China.El proceso de convocatoria para las becas gubernamentales está actualmente en proceso. Las personas interesadas pueden conseguir información en la página web de la Embajada de la República Popular China en Argentina Lo que se ofrece son becas para estudiar en China a partir del mes de septiembre de 2023. Son becas de un año para estudios de idioma, de grado, master, doctorado y estadía de investigaciones. Si bien se trata de becas completas no incluyen los pasajes aéreos internacionales.Además, la Oficina Comercial de la Embajada también ofrece becas para cursos, seminarios cortos e, incluso, maestrías y doctorados. Sin embargo, este año los cursos y seminarios son todos virtuales debido a la pandemia.Las becas del próximo año no han abierto todavía. La convocatoria para se abre entre febrero y marzo de 2023. La ventaja de estas becas de la oficina comercial es que, normalmente, incluyen los aéreos internacionales.Este video forma parte de Cercano Oriente, un espacio para aproximarnos a China, un país que nos resulta aún tan lejano como desconocido.