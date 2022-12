La CAME destacó el regreso de los planes de cuotas para la compra de celulares

Los equipos se podrán comprar, a través del plan Ahora 10, en 10 cuotas fijas con una tasa nominal anual de 48%.

“El problema más grande se suscita en el crédito que tiene estimado cada tarjeta de crédito” Camilo Kahale

El, destacó este martes la puesta en marcha del plan Ahora 10 para la compra de celulares y el retorno de los mismos a Ahora 12, en el marco de un acuerdo con el sector anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa “Me parece que los formadores de precios que están también acordando, se dieron cuenta de que tenían que parar un poco la bola”, señaló el dirigente empresarial esta mañana en diálogo con Télam Radio, y consideró que la iniciativaEl acuerdo voluntario, anunciado este lunes por el titular del Palacio de Hacienda y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se alcanzó con las principales empresas fabricantes de celulares, bancos públicos y privados y cadenas de electrodomésticos, e incluye el ingreso de 72 modelos de celulares a un acuerdo que establece precios máximos por 90 días y a un esquema de financiamiento con tasas subsidiadas.De esta forma, losDel mismo modo, también se los podrá adquirir con el plan Ahora 12 en 3, 6 o 12 cuotas fijas mensuales.La iniciativaSe trata de la primera vez en más de dos años que los celulares forman parte de Ahora 12, tras ser quitado el rubro en octubre de 2020.Actualmente algunos modelos de las marcas ZTE, Alcatel, TCL, Samsung, Philco, Noblex y Motorola pueden ser adquiridos en 30 cuotas a través del plan Ahora 30, lanzado a fines de octubre pasado, y que –de no mediar prórroga- se extenderá hasta el próximo 22 de diciembre.Tras elogiar el plan, Kahale pidió a los bancos que aumenten sus límites de compra, lo cual representa una problemática a la hora de estos programas de financiamiento, al reducir su alcance.”, advirtió, y ejemplificó con el caso de los televisores donde se han perdido “muchas ventas” al no actualizarse los límites.Uno de los motivos de la falta de actualización, según Kahale, radica en que “muchos pagaban el mínimo”.”, insistió en referencia al plan lanzado ayer por el Gobierno, y valoró los diversos acuerdos que el ministro realizó en las últimas semanas para anclar precios.“Yo lo veo bien el plan de Massa y ahora va a ir por la indumentaria y el calzado, así que por lo menos vamos a estar tranquilos que no aumenten los precios”, concluyó el vicepresidente de CAME.