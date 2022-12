La ONU desplegará misiones de seguridad en cinco centrales nucleares de Ucrania

La central nuclear de Zaporiya, actualmente bajo control ruso, también recibirá asistencia de la ONU para reforzar su seguridad.

Grossi, tras una reunión con el primer ministro de Ucrania Denys Shmyhal, acordó la protección de las centrales / Foto: Victoria Egurza.

El organismo de control nuclear de Naciones Unidas (OIEA), anunciaron el director general de la organización y el primer ministro ucraniano.El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, dijo en Twitter que la decisión"Excelente reunión con el primer ministro de Ucrania Denys Shmyhal (...)escribió el jefe de los inspectores nucleares de la ONU.En este sentido, resaltó queque está ocupada por Rusia desde marzo y que es blanco de ataques desde julio de los que Kiev y Moscú se acusan mutuamente.Shmyhal dijo en la aplicación Telegram que las misiones tendrán por objetoen particular los ataques de los agresores rusos".Aunque no especificó un calendario ni la importancia de esas misiones,la central más sensible por su proximidad a la línea del frente y por la ocupación rusa.Según Shmyhal, los expertos del OIEAque los rusos ocuparon brevemente al comienzo de su invasión de Ucrania en febrero."Estode estas instalaciones, dijo, según informó la agencia de noticias AFP.Shmyhal también afirmó que la prioridad de Ucrania, la mayor de Europa.