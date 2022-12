Intervinieron vehículos antiguos en homenaje a la selección argentina de fútbol

Sergio Pupo Villalon - Bedford 1963

Gaston Constantini - Rambler modelo 1966

Nanci Cardenas - Fiat 600

Nanci Cardenas - Fiat 600

Gaston Constantini - Rambler modelo 1966

Sergio Pupo Villalon - Bedford 1963

El color, y la imagen de los jugadores, son los rasgos más destacados en las intervenciones realizadas por los propietarios de tres vehículos antiguos para homenajear al seleccionado argentino de fútbol en distintas zonas del país, con fines diversos, como actividades solidarias, la pasión por el fútbol y hasta amuletos de la suerte.La victoria de la selección nacional en la Copa América de 2021, que se disputó en Brasil, no solo fue un antes y un después en el equipo dirigido por Lionel Scaloni, sino también en otras personas, que decidieron homenajear al equipo mediante intervenciones en sus vehículos, potenciadas por el sueño de ganar el Mundial de Qatar 2022.Entre ellos,y su hija Lola, quienes, con su auto Rambler modelo 1966,Constantini, impulsor de Hot Whells Solidarios, señaló a Télam que su hija "es gran fanática y coleccionista de esos autitos y desde hace un tiempo tenía la idea de poseer su propio Hot Wheels real".Constantini, oriundo de la ciudad de La Plata, agregó que el problema de salud que tuvo su hija fue un antes y un después para llevar a cabo la iniciativa."Mientras estaba en la sala de espera, encontré este vehículo, que estaba en Santa Fe, por internet y Lola (su hija) me dijo ese es el que me gusta, y nos pusimos en contacto con el vendedor. Pasaron unos días, y luego de que la intervención quirúrgica fue satisfactoria, viajamos a Santa Fe para comprar el coche", contó.Desde ese momento, Constantini y su hija, junto a este vehículo, que tiene más de 100 mil kilómetros,, y algunos merenderos de la capital bonaerense."Con esta iniciativa buscamos generar una red solidaria que pueda provocar una sonrisa en los niños y aportar en cuestiones materiales para distintos proyectos caritativos", indicó Constantini.El vecino de La Plata destacó que la iniciativa de realizar un diseño en, surgió luego de que su hija visualizó un retrato realizado por Juan Méndez, un joven artista de oriundo de la localidad de Pergamino.El vehículo tiene en el frente la imagen de, en la parte trasera las representaciones dey en los laterales las imágenes del técnicoy otros dos símbolos del combinado albiceleste:"Este auto genera un montón de sensaciones en la calle, en especial en los niños que se acercan continuamente para sacarse una foto. Esto es verdaderamente hermoso no solo porque comparto algo con mi hija, sino también porque transformamos lo verdaderamente angustiante en algo positivo".A 724 kilómetros de distancia, en la localidad de Río Tercero, Córdoba, un vecino decidió homenajear a la "Scaloneta" con un diseño de Lionel Messi en su vehículo Bedford, modelo 1963, que fue adaptado a un motorhome., quien es presidente de la comisión vecinal del barrio Monte Grande de Río Tercero, relató a Télam que el motivo detrás de esta iniciativa fue "su pasión por la selección"."Se me ocurrió pintarlo de los colores de nuestra bandera, y como se venía el mundial y soy un apasionado de la selección Argentina, se me ocurrió hacer real la "scaloneta" ya que el original era un colectivo imaginario de la selección Argentina para subir y apoyar el proyecto de (Lionel) Scaloni", señaló Villalon.El vehículo tiene en sus costados las imágenes de Lionel Messi y Diego Armando Maradona, embanderados con los colores celeste y blanco.La iniciativa tuvo una gran repercusión en niños y adultos no solo en el barrio de Monte Grande, sino también en los alrededores de la ciudad de Río Tercero.Nos solicitan de escuelas, instituciones, negocios, fiestas para que pasemos, para que hagamos presencia en dichas actividades. Además, hemos recorrido otras localidades vecinas y en Córdoba capital fuimos al estadio Kempes, donde varios hinchas de todos los clubes de Córdoba inmortalizaron su presencia con una foto", reconoció Villalon.Cuando se realizan festejos por las victorias de la selección en la provincia, Villalón señaló que el vehículo es uno de los puntos de concentración en la zona de Río Tercero.esperanzados, y unidos por la misma pasión. ya sea por un rato, pero el fútbol y la pasión es así, hace olvidarnos un rato de los problemas", señaló Villalon.La pasión por la selección argentina de fútbol también se vive en la patagónica Chubut, en la localidad de Gaiman, que tiene una población de unas 12.000 personas, en donde un auto modelo Fiat 600 se convirtió en un "amuleto de la suerte".dueña del vehículo, a quien denomino "La Escaloneta", señaló que la iniciativa nació a principios de año, cuando su sobrino participó del concurso de canto "La Voz", y ploteó su automóvil para hacer campaña en favor de su familiar."A principios de año ploteé mi automóvil para hacer campaña para que mi sobrino ganara el concurso y en ese entonces la denominó 'La Yhosvaneta', y tuvo una gran repercusión en artistas como Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner", reconoció Cárdenas.Con la victoria de su sobrino,en el certamen televisivo, Cárdenas, que se describe como una mujer muy apasionada, sugirió la idea de realizar unos arreglos en el vehículo y adaptarlo al contexto mundialista y con la imagen de los jugadores de la selección argentina."El vehículo para muchos se transformó en una cábala, en un amuleto de la suerte, porque si pudo ganar Yhosva (Montoya), también puede ganar la selección", admitió Cárdenas.Y agregó: "Yo no sé mucho de fútbol, pero cuando juega la selección se me sube toda la adrenalina".El vehículo tuvo una gran recepción en el pueblo de Gaiman, como foco de atracción para los vecinos y participando en caravanas celebratorias en la localidad.El Fiat 600 tiene la imagen del plantel de la selección en el frente del vehículo, con la frase "La Escaloneta", una foto de Lionel Messi pateando una pelota, con la frase "que la gente confié", dicha por el capitán argentino luego de la derrota con Arabia Saudita durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.Cárdenas destacó que se siente "muy feliz" porque su automóvil es querido en el pueblo, donde es reconocido por los vecinos."Me pone contenta que el pueblo quiera al Fiat y ahora que está ploteada con los colores de la selección me pone más orgullosa todavía", admitió a Télam la fanática de la selección.