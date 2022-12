Vecinos marcharon en protesta a las políticas "autoritarias" del Gobierno de Larreta

Vecinos de Villa Crespo piden por un canal de diálogo con el GCBA por el Movistar Arena VER VIDEO

Vecinos de distintos barrios de Capital Federal salieron a las calles este lunes a protestar por lo que consideran políticas "autoritarias" y destinadas a "favorecer al mercado especulativo inmobiliario y a entregar el espacio público para usos comerciales".Autoconvocados en Villa Crespo protestaron parafrente al reclamo por "ruidos molestos, concentración de personas y cortes de calles" que generaron en las últimas semanas los numerosos recitales masivos en el megaestadio Movistar Arena, ubicado en ese barrio.La movilización fue en la intersección de las avenidas Dorrego y Corrientes, donde los manifestaron desplegaron un cartel con la leyenday generaron un corte parcial al tránsito vehicular.y estamos acá para decir basta y pedir que alguien venga a darnos una solución", reclamó Bárbara, vecina de la zona, quien agregó: "Hace seis meses, desde que se levantaron las restricciones por la pandemia, tenemos un promedio de un recital cada dos días".La denuncia de los vecinos alude a la secuencia de recitales que se registraron en el megaestadio, que llegaron a ser a diario, y causóTambién se quejaron por "la" por los carteles del megaestadio, lasen diez cuadras a la redonda, los autos estacionados en doble fila y en las veredas, los acampes prolongados de los que van a los recitales y la suciedad que queda luego de cada show.El predio lindero al estadio de Atlanta Don León Kolbowski se convirtió enen 2017, cuando la Legislatura porteña aprobó la modificación del proyecto que autorizaba la construcción de un polideportivo a un "microestadio" privado exento de pagar ABL durante 40 años,, afirmó Luis Angió, vecino de Villa Crespo.Y agregó que en el barrio están "cansados de los problemas" generados por el mega estadio "los siete días de la semana"En ese marco, exigieron una mesa de trabajo con el Gobierno porteño y que se avance en una ley "para que se cambie el uso del megaestadio para eventos deportivos", tal como lo proponían en un proyecto de ley presentado hace tres años que "nunca fue tratado en la Legislatura", aseguraron.Vecinos, comerciantes y representantes de entidades barriales de las Comunas 7, 9 y 10 coincidieron este lunes en exigir al jefe del Gobierno porteño,, que, al considerarlo "", y adelantaron que, de no tener una respuesta, iniciarán una “campaña activa” para visibilizar el reclamo que incluirá protestas callejeras.La definición fue acordada durante una reunión que se realizó esta tarde en el salón del centro comercial de la avenida Alberdi, donde también estuvieron presentes los juntistas comunales del Frente de Todos (FDT) y de Juntos por el Cambio (JXC).Allí, establecieron que enviarán una carta al jefe de Gobierno porteño, así como a los funcionarios del área, en la cual detallarán los argumentos por los cuales no están de acuerdo con el carril exclusivo.La negativa contempla al Metrobús para colectivos que tendrá una extensión de, y que fue confirmado recientemente por el jefe de Gabinete porteño,, para "mejorar los tiempos de viaje del transporte público”, para lo cual contará con un carril central y no estará permitido el estacionamiento en ambas manos de las aceras.La semana pasada, en una resolución de la Junta Comunal 9 -que comprende a los barrios de Mataderos, Parque Avellaneda y Liniers- los representantes del FDT y también por algunos del oficialismo de JXC, por lo cual evaluaron que incumplieron con la ley orgánica de las Comunas.Durante la reunión de esta tarde, uno de los comuneros que avaló la resolución desde JXC Hernán Poggi -que tiene su origen en la Coalición Cívica- explicó que "desde el oficialismo decimos que no porque somos vecinos y porque no es una prioridad".Poggi, además, remarcó que los representantes del espacio que responden a Elisa Carrió y que ocupan un cargo en las restantes juntas afectadas por la futura traza del Metrobus también expresarán su negativa.Desde el FDT, Fernando Moya, de la Comuna 10,Por su parte, Lorena Crespo, comunera de la 9, señaló que la gestión de Larreta "se salteó todos los estamentos de representación para imponer su proyecto desde el Ejecutivo".Miguel Sorrentino, comerciante desde hace más de 40 años en la avenida Alberdi, dijo queEn la reunión también participaron dirigentes del Club Alberdi, de la Asociación Asamblea de Dios, la Unión de Comerciantes de Alberdi Este, de la Mesa de Gestión y Participación del Parque Avellaneda, de Cuenca en Red y del Centro Comunitario Siete Esquinas.Al cierre del encuentro, los presentes coincidieron en trabajar en el diseño de una "campaña activa" a propósito de su demanda que incluya, además de la nota al Ejecutivo, también protestas callejeras.En ese sentido, mencionaron los "semaforazos", una metodología de protesta que no contempla la interrupción del paso vehicular; no obstante, también analizaron la posibilidad de realizar un corte parcial o total.