Pese al freno a la violencia, en Croacia se lucha por más derechos e igualdad de género

La última Marcha del Orgullo en Zagreb, en julio de 2022. En Croacia, las mujeres y los grupos LGBTIQ+ siguen levantando sus banderas. (Foto AFP)

De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, de enero de octubre de 2021, hubo 1224 mujeres víctimas de violencia doméstica, 11 asesinatos de mujeres, mientras durante el 2020 hubo 19, de los cuales 9 fueron femicidios.

Grupos religiosos y conservadores están presionando para que se derogue la ley de aborto

Tanto en la cancha como en el cine

Croacia protagonizará junto a Argentina uno de los partidos que abre la puerta a la final del Mundial de Fútbol 2022, un país que desde que se convirtió en república en 1990, realizó avances en igualdad de derechos, en un actual contexto donde mujeres y LGBTIQ+ reclaman mayores garantías para acceder a condiciones igualitarias de vida y sin violencias.Desde el inicio de la Copa del Mundo, en la previa de cada partido del seleccionado argentino, repasamos la situación del país con el que juega Argentina, desde una mirada enfocada en derechos e igualdad de género, rescatando a las referentes artísticas, futbolistas y militantes sociales., y esta joven república -se independizó de Yugoslavia en 1990- ya tuvo una presidenta, Kolinda Grabar Kitarović, en el periodo 2015 a 2020 y una primera ministra, Jadranka Kosor, de 2009 a 2011.Datos actuales del Departamento de Políticas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo aportan que, que hay más mujeres desempleadas que hombres, y que el 58,6% de las desempleadas no trabajan fuera de su hogar porque trabajan cuidando a miembros de sus familias.en el fortalecimiento de la lucha contra la violencia de género.Y resalta quecuando la víctima no puede o no quiere presentar cargos, penaliza la “pornografía de venganza” (cuya definición en Argentina es distribución no consentida de imágenes íntimas) y amplia la definición de “pareja íntima” para incluir tanto a las parejas anteriores como a las actuales, en línea con los estándares del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul)., y antes de esa fecha ya había sancionado leyes de Protección contra la Violencia Doméstica, de Igualdad de Género y contra la Discriminación. A partir de las normativas surgieron la Oficina y la Defensoría para la Igualdad de Género.Es por esto que Amnistía resalta en su informe que las autoridades informaron de un aumento continuo de la violencia de género, incluidas las violaciones y la violencia doméstica, y queEste año,que surge de la violencia doméstica contra una mujer gitana y el segundo relacionado con la violencia sexual contra una niña gitana., el alto porcentaje de profesionales de la salud -un 60% según organizaciones sociales- que alegan objeción de conciencia para realizar la práctica, dificulta del acceso al derecho.Por esto, miles de mujeres realizaron en mayo manifestaciones en distintas ciudades para reclamar otra normativa que garantice el real ejercicio del derecho.La presión de organizaciones antiderechos impacta también en la población LGBTIQ+. Por primera vez en más de una década, el evento anual del Orgullo en Zagreb en julio,hacia quienes marcharon, y la quema de una bandera arcoíris LGBTIQ+.El país reconoce, pero no hay ley de matrimonio igualitario ni opción legal de adoptar para parejas del mismo sexo.Sin embargo, en 2020, sentencia a la que llegaron luego de años de reclamos judiciales.La ley de Nombres Personales estipula que. En este sentido, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en Europa (ILGA, en inglés) pidió al gobierno reformas que hagan mas accesible y claro el trámite para acceder a la identidad elegida, y una ley de adopción para parejas del mismo sexo.En el mundo futbolístico,(perdió 3-0). No participó todavía en la Eurocopa femenina, ni se clasificó para mundiales o juegos olímpicos.Según la FIFA, los éxitos del fútbol masculino croata están provocando cambios paulatinos en el femenino., mostró públicamente su enojo porque los medios la presentaron como la "futbolista más sexy del mundo" o la "bomba rubia". “Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en mi aspecto. Creo que es una verdadera lástima”, declaró.En el terreno del cine, y después de décadas de predominio de narrativas centradas en la guerra de independencia croata y de historias protagonizadas por varones -en las que-, el trabajo de las realizadoras comenzó a construir su propio lugar y continúa en crecimiento.Aunque, las cineastas Hana Jusić, Sonja Tarokić, Dana Budisavljević y Vanja Cernjul; y las productoras Anita Juka, Tamara Babun y Lana Matić; son algunas de las representantes del rubro que encabezan este sendero, con su aparición en las últimas ediciones de prestigiosos festivales como los de Cannes y Toronto.Al igual que en otras regiones europeas,, especialmente desde el surgimiento del #MeToo y sus réplicas a nivel global. Sin embargo, a principios de la década pasada ya se veían señales de cambio tanto sobre como detrás de las tablas, con el precedente de la exitosa cantautora Nina Romić, impulsora en 2012 de la primera jornada integrada sólo por mujeres en un festival de música. También por esos años comenzaba a llamar la atención el, revolucionario y en favor de los derechos LGBTIQ+.Hoy en día, algunas referentes que buscan profundizar estas transformaciones son, entre más.Entre las referentes sociales feministas, se destacan; la periodista feminista Vesna Kesić, que investigó la violación en tiempos de guerra; la activista Jelka Glumičić que entre otros proyectos, impulsó la Línea de ayuda para mujeres y niños, y las viviendas tuteladas para anciano, y que fue nominada al Premio Nobel de la Paz.El Mundial es una oportunidad para conocer y visibilizar derechos, los conquistados, los que faltan y el rol de activistas. Es el objetivo de este trabajo-