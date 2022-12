Ercolini sobreseyó al exministro Garavano por pagos al "arrepentido" del caso Ciccone

A días de conocerse que fue uno de los miembros de la justicia que viajó a Lago Escondido, Ercolini sobreseyó al ex ministro de JxC Germán Garavano.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al exministro de Justicia del Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) Germán Garavano en la causa que investiga supuestas irregularidades vinculadas al ingreso y la permanencia de Alejandro Vandenbroele, "arrepentido" del caso Ciccone, en el programa de protección de testigos e imputados, resolución que fue apelada por la fiscalía, informaron este lunes a Télam fuentes judiciales.El sobreseimiento apelado este lunes, junto con Garavano, los tres imputados para quienes la fiscalía había solicitado que se les tomara declaración indagatoria.A través de un escrito de 33 páginas presentado este lunes, la fiscal Paloma Ochoa volvió a repasar las supuestas irregularidades detectadas en el caso Vandenbroele, reclamó que se revoque el sobreseimiento de los imputados e insistió con que se les tome declaración indagatoria, tal como había requerido en febrero pasado.dado que asistieron económicamente al arrepentido por un tiempo superior al permitido por la ley (más de 2 años contra los 6 meses habilitados) y leEn el caso de Vandenbroele,, por la que resultó condenado el exvicepresidente Amado Boudou, la fiscalía reclamó la indagatoria como partícipe necesario de "administración infiel".Al dictar el sobreseimiento de los imputados, Ercolini se valió de los descargos escritos que formularon durante el trámite de la causa y evitó así llamarlos a indagatoria: en su presentación Garavano había asegurado que no podía conocer lo que ocurría con el legajo de Vandebroele porque era secreto y que"Respetuosamente, dicha afirmación configura un manifiesto contrasentido y violenta la ley vigente. Si la ley pone en estricta cabeza de quien ejerza el Ministerio de Justicia la autorización de determinadas erogaciones, es precisamente para que previo a autorizarla, ejerza el debido control republicano",Para la fiscalía,y consecuente justificación en antecedentes fácticos y normativos conforme exige el artículo 10 de la ley 25764 (…) Corresponde señalar que el resguardo del secreto de datos objetivos (nombre del protegido, dirección, etc.) en modo alguno configura un obstáculo al deber de control para el cual fuera convocado por ley".Del análisis del legajo de Vandenbroele surge la detección de "una multiplicidad de vicios e irregularidades conocidas" por Lagos y Garavano, a quienes la fiscalía les acusó también de haber tomado la decisión deliberada de no activar los procesos de expulsión que marca la ley ante el incumplimiento de las pautas que marca el programa.La fiscal Ochoa sostuvo que del legajo 753/2017, conforme documentaron los operadores, razón suficiente para que fuera iniciado del proceso de exclusión".A modo de ejemplo, la fiscal citó que los operadores del programa informaron que "el día 4 de enero de 2018 Vandenbroele, aduciendo con engaño una autorización inexistente se movilizó solo a bordo de un automóvil al centro de Pilar, provincia de Buenos Aires, desoyendo las medidas de seguridad dispuestas para su protección".En esa ocasión, además, los operadores lo siguieron y lograron observar que en el centro de Pilar un hombre con un portafolios se subió a su vehículo, situación que su custodia dijo haber fotografiado, aunque tales imágenes no habrían sido anexadas al legajo.por un período mayor a los seis meses previstos en la normativa", y que el imputado accedió a pagos en "forma injustificada", comoa fin de brindar asistencia jurídico contable para regular la situación impositiva de Vandenbroele por ante la AFIP", detalló la fiscal.La causa se inició a partir de una publicación periodística del portal de noticias El Destape en la que se detallaban aspectos del legajo personal de Vandenbroele en el programa de protección de testigos.