Aumentan las protestas en Perú, pese al anuncio de elecciones en 2024

Castillo llama "usurpadora" a Boluarte y asegura que no cederá su mandato como Presidente de Perú

El expresidente peruano Pedro Castillo llamó hoy "usurpadora" a su sucesora Dina Boluarte y aseguró que no cederá su mandato como titular del Ejecutivo de Perú.



Castillo, a través de una nueva carta escrita de puño y letra, arremetió contra la que hasta la semana pasada había sido su vicepresidenta y quien ocupa temporalmente la Presidencia, luego de haber dicho en otra carta el fin de semana que no descartaba que se hubiera complotado contra él.



Además, en esta nueva misiva, aseguró que no cederá su mandato ni abandonará sus funciones.



"Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones", indicó en la carta, que difundió a través de su cuenta de la red social Twitter.



Castillo precisó que planes anunciados anoche por Boluarte, a la que llamó "usurpadora", para adelantar los comicios a 2024 "no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista", por lo que "el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones".



Asimismo, indicó que se siente "humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado".



"Aun así, (estoy) revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, (e) infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros", agregó.



La carta se dio a conocer mientras el país registra la muerte de un nuevo manifestante, el tercero desde la salida de Castillo, a partir de enfrentamientos con la Policía durante una protesta en la sureña región peruana de Arequipa.



Las manifestaciones se suceden desde el miércoles para exigir la renuncia de la nueva presidenta Boluarte, y elecciones generales anticipadas tras la destitución del expresidente, según informaron medios locales.