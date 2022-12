La vibrante escena de arte argentino será presentada al mundo en noviembre de 2023

Victoria Noorthoorn. // Foto: Leo Vaca

Buenos Aires tendrá la oportunidad de mostrar su vibrante escena artística contemporánea cuando se realice en noviembre de 2023 la conferencia anual del(Cimam), que nuclea a directores y curadores de 700 museos de 86 países, y que tendrá como sede el, anunció este lunes en conferencia de prensa la directora de esa institución,La importancia del anuncio se hizo palpable en los asistentes al lanzamiento que tuvo lugar en el café del Museo, al 350 de la avenida San Juan, en el barrio porteño de San Telmo: estaban allí la directora de Proa,; el ministro de Cultura de la Ciudad,; el ex director de Museos, Américo Castilla;del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba);, de Fundación Fortabat; y, directora de galería Hache e integrante de la comisión directiva de Meridiano, entre muchos otros.La noticia de Buenos Aires como sede anfitriona fue anunciada durante el discurso de cierre de la 54 conferencia anual que tuvo lugar en Palma de Mallorca, España, frente a 220 directivos de museos del mundo, mientras que este lunes Noorthoorn (a su vez, miembro de la Comisión directiva de Cimam), sumó detalles sobre el evento que se realizará del 9 al 11 de noviembre del año entrante.Fundado en 1961 en La Haya, el Cimam -cuya lengua principal es el inglés- t, en un 30% por curadores en jefe y en un 8% por curadores independientes, además de otros profesionales de museos que "por definición trabajan con artistas vivos" y "son personas con capacidad de decisión en sus programaciones", detalló Noorthoorn, dando a entender la importancia de mostrarles la escena local.A través de gráficos que fueron proyectados en la sala, la directora del Moderno explicó que el 20% de los integrantes del Cimam tienen entre 20 y 30 años: "Esto es importante porque es sobre el futuro y demuestran que ya se interesan por la institucionalidad.", dijo sobre esta red internacional que apunta a fomentar un mejor ecosistema para la escena del arte."En 2023 visitarán Buenos Aires, ciudad que presenta una de las escenas artísticas más vibrantes del mundo, donde se despliega una poderosa comunidad que trabaja en todas las disciplinas y en la cual los artistas producen, crean e inventan nuevas plataformas para el arte, la educación y la acción social siempre enérgicas y pese a un contexto de enorme fragilidad y vulnerabilidad económica. La escena argentina tiene una vitalidad ejemplar en la adversidad", señaló Noorthoorn.Se trata además de una gran oportunidad para América Latina y para dar entidad a la escena latinoamericana, donde pocas veces se ha realizado la conferencia anual de este comité que ya ha recorrido 30 países. Según los números que mencionó Noorthoorn, tuvo lugar 31 veces en Europa, ocho en Asia, dos en Australia, nunca en África y pocas, cinco, en estas latitudes, incluidos México y Cuba."La palabra clave es. Profesionales de museos del mundo entero se van a movilizar aquí, a Buenos Aires, en un, que permite un trabajo personalizado con cada una de esas personas y desarrollar proyectos a futuro. Confío en las ondas expansivas que vengan después con las conexiones que se generen", destacó por su parte Avogadro.Sobre la dinámica de la conferencia Noorthoorn adelantó algunos detalles: son tres días de jornadas con temáticas destinadas a abordar "las preguntas más urgentes" para los museos, que serán definidas en el corto plazo por un comité de contenidos que integran por ejemplo la españolaz, la mexicana Amanda de Lagarza y la propia Noorthoorn.Esas ponencias tendrán lugar por la mañana en el museo de San Telmo y habrá por las tardes visitas a galerías, museos, talleres de artistas y todo lo que hace a la escena artística local: "Yo me imagino el primer día ir a conocer todo lo que es la zona sur de la ciudad, el segundo día el corredor de avenida del Libertador y el tercer día... pero lo que realmente me interesa es hacer una encuesta a quienes vienen para conocer sus intereses específicos y así poder hacer recomendaciones personalizadas. Quiero que salgan del auditorio hacia la ciudad, que puedan conocer el contexto", se entusiasmó."Esto significaOjalá nos puedan socializar sus ideas de programación para que seamos diversos", dijo en un tramo que dirigió a los directores de espacios artísticos y anheló contagiar la iniciativa a escenas como las de Salta, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y todas las provincias argentinas."Con Fundación Proa participamos de Cimam desde hace muchos años y es un honor que Buenos Aires sea la próxima capital", dijo por su parte Adriana Rosenberg y añadió: "salir votado y lograr que vengan para acá es una tarea difícil porque América Latina está poco representada en Cimam. Somos pocos los integrantes de América Latina, es un gran esfuerzo y una gran noticia para el sistema del arte local", destacó.Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref),, mencionó el apoyo que brindarán desde los museos universitarios que dependen de esa casa de estudios y remarcó que "en ese mismo momento va a estar funcionandoasí que se sumarán 50 muestras a la escena local".Durante la conferencia estuvo también presente el arquitecto Gerardo Azcuy, principal sponsor de la conferencia que contará con el apoyo del gobierno porteño y de espacios culturales como Proa, Malba, Fundación Ama Amoedo, Amigos de Moderno y Help Argentina.Cimam es una organización afiliada al Consejo Internacional de Museos (ICOM) que celebra cada noviembre su conferencia anual donde discute los desafíos y prioridades de los museos del mundo y que tuvo lugar en América Latina por última vez en 2005, en San Pablo.Durante la Conferencia que se hizo en Palma de Mallorca Noorthoorn destacó la importancia de celebrar la Conferencia Anual del Cimam en Latinoamérica, un continente con un vasto historial de museos de arte moderno y contemporáneo y una región en la cual las instituciones constantemente reactualizan los modos de ser del museo de hoy, acercándose a los públicos y comunidades para tornarse instituciones relevantes y verdaderos agentes de cambio. Destacó, además, la importancia de celebrar esta conferencia en Argentina en 2023, justamente en el año del 40° aniversario del retorno de la democracia y de la protección de la libertad de expresión.