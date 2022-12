Argentina enfrenta a Croacia en busca de su sexta final mundialista

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Probables formaciones

El seleccionado argentino intentará este martes mañana alcanzar la sexta final mundialista de su historia cuando se enfrente con el vigente subcampeón e invicto Croacia en una de las semifinales de Qatar 2022 a disputarse en el Estadio Lusail.El partido comenzará a las 16 con transmisión de la TV Pública, TyC Sports y DSports. Estará arbitrado por el italiano Daniel Orsato , que volverá a dirigir al conjunto "albiceleste" tras la victoria ante México (2-0) en ese mismo escenario por la segunda fecha del Grupo C., que es instalarse en la definición del domingo próximo ante el ganador del cruce entre el defensor del título, Francia, y la máxima sorpresa de la competencia, Marruecos.Con un Lionel Messi líder en lo futbolístico y lo temperamental , el equipo argentino ingresó entre los cuatro mejores al cabo de un arduo camino que se inició con la inesperada derrota ante Arabia Saudita.Desde entonces, encadenópor penales en una llave de cuartos que terminó con tumultos por tensiones previas y provocaciones durante un juego mal dirigido por el español Antonio Mateu Lahoz., de la mano de Alejandro Sabella, lo que terminó en una gran frustración para Messi por la victoria de Alemania 1-0 en tiempo suplementario.Los germanos también le habían ganado a la Selección de Carlos Bilardo la anterior definición en Italia '90, gracias a un polémico penal sancionado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal., tras quedar en la puerta de la gloria hace cuatro años cuando fue vencida por Francia (4-2) en Moscú. El seleccionado balcánico mantiene la base de aquella edición, con el veterano Luka Modric (37) como referente indiscutido.. Ese antecedente fue el segundo de un historial mundialista inaugurado con el 1-0 a favor de la "Albiceleste" en la fase de grupos de Francia '98., uno de los máximos candidatos, con una gran actuación de su arquero Dominik Livakovic.Por esa vía también sacaron a Japón en octavos, instancia a la que se clasificaron tras defender el segundo puesto del Grupo G ante Bélgica (0-0) en la última fecha. El entrenador Zlatko Dalic conserva una misma estructura desde el inicio de la competencia, por lo que no se esperan demasiados cambios en la formación, a diferencia de Lionel Scaloni, quien varió de forma permanente entre un partido y otro.Este martes, el entrenador argentino no podrá contar con dos jugadores suspendidos: los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quien dejará su lugar para el ingreso de Nicolás Tagliafico.En cambio sí tendrá disponibles al mediocampista Rodrigo De Paul y al delantero Ángel Di María , quienes mejoraron de sus molestias físicas, según adelantó en la conferencia de prensa previa a la semifinal.De Paul, titular frente a Países Bajos, seguirá en el once inicial y el futbolista de Juventus pelea por regresar al primer equipo luego de la molestia en el cuádriceps que sintió ante Polonia el 30 de noviembre.En caso jugar desde el arranque, "Fideo" desplazará al defensor Lisandro Martínez y obligará a una modificación del dibujo táctico, de 5-3-2 a 4-3-3.El ganador de la primera semi quedará a la espera del resultado entre Francia-Marruecos (miércoles a las 16 en Al Bayt) para conocer el adversario en la final del domingo a las 12 en Lusail, el mayor escenario del Mundial con 88.966 localidades.: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric o Bruno Petkovic e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.: Daniel Orsato (Italia), asistido por sus compatriotas Ciro Carbone (lìnea 1), Alessandro Giallantini (línea 2) y Massimiliano Irrati (VAR).: Lusail.: 16.: TV Pública, TyC Sports y DSports.