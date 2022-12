Bora Milutinovic: "Messi es maravilloso, si gana o no el Mundial no es tan importante"

Bora Milutinovic. Foto Maximiliano Luna, enviado especial

El serbio Bora Milutinovic, personaje histórico de la Copa del Mundo, consideró este lunes que el nivel de Lionel Messi "es maravilloso" y que no será "tan importante" si logra o no conquistar el trofeo en Qatar 2022.", opinó Milutinovic, quien tiene el récord de ser el entrenador de cinco seleccionados distintos en la misma cantidad de ediciones de la Copa del Mundo.Actualmente, el experimentado DT trabaja en la academia Aspire de Qatar. Durante su visita al entrenamiento de Croacia en la previa de la semifinal del martes contra la Argentina, analizó la Copa del Mundo y la actuación del astro argentino.El cruce en el estadio Lusail tendrá un atractivo especial por la presencia de Messi ante Luka Modric, el talentoso mediocampista croata y figura de Real Madrid.", palpitó Valibor pero mundialmente conocido simplemente como "Bora".A los 78 años, el histórico exfutbolista y entrenador conserva un cariño especial por la Argentina por su paso como DT por San Lorenzo en 1987 y por los hinchas de la "Albiceleste".", afirmó el técnico que pasó por México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002).Curiosamente, la única vez que el serbio enfrentó como DT a la Argentina fue en un amistoso en 1991 mientras estaba al frente del seleccionado de Estados Unidos.En otro tramo, Milutinovic se emocionó al recibir la pregunta de Télam sobre un recuerdo de Diego Armando Maradona.El serbio pidió un momento y sacó su teléfono celular de uno de los bolsillos del pantalón para buscar un video que tenía con Maradona haciendo jueguitos con la cabeza en una cancha de fútbol.", destacó en relación a los cánticos que suenan en cada estadio que juega la "Albiceleste" con referencias al ídolo y capitán del último campeón en el Mundial de México 1986.Sobre el equipo de Lionel Scaloni, Milutinovic indicó que fue de menor a mayor pero avanzar a la final tendrá un duro rival como Croacia.", recordó sobre la campaña de campeón del equipo europeo que también se inició con una derrota en el debut ante Suiza.Como conocedor del fútbol balcánico, Milutinovic no se sorprendió por el nivel de los dirigidos por Zlatko Dalic, actuales subcampeones del Mundo y uno de los cuatro mejores de Qatar 2022.que salen inspirados en todos los partidos", subrayó.Croacia llegó hasta la semifinal luego de superar octavos y cuartos en la definición con tiros desde el punto penal y ya se convirtió en un seleccionado especialista con cinco clasificaciones por esta vía si se cuentan las tres consecutivas que ganó en 2018 ante Dinamarca, Rusia e Inglaterra.. Si lo consigues, en esa distancia quizá puedas poner la pelota donde quieres, aunque parece fácil pero no lo es", concluyó Bora Milutinovic.