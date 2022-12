Oíd mortales el grito sagrado de gol.... ¡pero todos juntos!

La demora en ver un gol durante una transmisión en vivo altera la narrativa del fútbol televisado. Ilustración de Osvaldo Révora.

Llega el momento de la definición. Nadie quiere perderse ningún detalle. Estamos frente al televisor como si estuviéramos en una tribuna del Lusail Stadium. Sentimos, corremos, peleamos cada pelota como si fuera la última, como si fuera propia. Pero algo sucede.Y nuestro grito, demorado, puede resultar un eco antiguo de algo que ya ocurrió.Pasaron tan solo cinco segundos, tal vez menos. Pero nos parece una eternidad. Ese gol que nos llena la garanta o nos paraliza el corazón llega a destiempo. Y lo que es peor: ocurre en la tele de otro, en la del vecino, en la de alguien que nos cuenta el final de una historia que queremos ver por nosotros mismos.La forma de hacerle frente fue cambiando a lo largo de 22 días de competencia,ante cada partido de la Selección Argentina.“Los contenidos llegan desde Qatar a todos los operadores que tienen comprados los derechos por igual, mediante fibra óptica. A partir de ahípara entregar la señal a sus usuarios”, dice a Télam Gonzalo Carbajal, Coordinador General del Consejo Asesor del Sistema Argentino de la Televisión Digital Terrestre (TDA).Las demoras, y sus variaciones,entre la emisión y la recepción de las imágenes. Cuánta mayor información y más dispositivos intermedian en la llegada a destino de la información, mayor puede ser el delay.Hasta la revolución digital, seguir un partido de fútbol por radio o televisión por aire aseguraba algo muy parecido a la inmediatez. Tanto por la diferencia entre el momento en que ocurría el acontecimiento y éste era recepcionado, como por su universalidad:A partir de allí todo fue diferente., la Alta Definición (y el 4K), el decodificador y las plataformas de streaming, las imágenes lograron calidad cinematográfica, incluso detalles e información propios de la era de Internet, pero crearon “una distancia” entre el hecho televisado y su recepción que hoy pone en evidencia los goles con retraso.“El delay. Cuando interviene Internet, al ser una red cuya propiedad no es totalmente del mismo operador, quien entrega el contenido no puede asegurar la calidad de servicio hasta el cliente. Esto sucede en la actualidad con muchos sistemas de TV paga”, explica Carbajal.. Las ondas radiales son ligeras yAlgo similar ocurre con la televisión por aire, ya que las ondas se trasmiten de manera directa.Con la televisión por cable, la situación comenzó a cambiar.Esto se profundizará con el paso de la transmisión analógica a la digital, ya que la imagen (de mayor calidad) debe ser codificada. Y eso es tiempo “que se pierde”. La corrección de errores, la compresión de datos y la alta definición tiene su coste y se mide en retraso: unosYa sea a través de decodificadores que permiten ver televisión por streaming o utilizando las páginas web de empresas proveedoras de la señal del Mundial o bien de los canales que transmiten los partidos.La Televisión Pública se convirtió en una de las opciones más elegidas por los argentinos para ver a la Selección. Y también para convertir a sus transmisiones en una forma de estar allí.“En el caso de la TV Pública, hay tres maneras de ver a la Selección: por la transmisión analógica (Canal 7) es más rápida que las otras, ya que la señal tiene menos saltos”, explica Carbajal a Télam.En cuento a la transmisión de la TDA, el especialista asegura que “la señal de; una vez recibidas en cada estación (103 en todo el país) son emitidas por aire para que sean recibidas simplemente con una antena conectada al televisor”.Carbajal recuerda quey subraya que “lo mejor para ver en HD y no tener delay, es ver a la Selección por la Televisión Digital Abierta”.El delay sólo depende de los espectadores cuando estos eligen dónde mirar el partido. Entonces cada hincha decide cuánto spoiler “quiere” tener. Todo lo demás, está en manos de la emisión. Las transmisiones, de la mano del desarrollo tecnológico,. Pero esto sucederá, tal vez, en el próximo Mundial.Mientras tanto,No se trata simplemente de estallar de alegría o hundirse en la decepción, sino de. Ver al mismo tiempo que todos de qué lado cae por fin la moneda.