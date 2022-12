El chipá, una delicia autóctona que se adaptó a la gastronomía moderna

El tradicional chipá hecho de harina de mandiona y queso. (IG@litoralchipa)

Melisa y Ana María, las dos socias que se conocieron el día de la aprobación de Matrimonio Igualitario, en el 2010. (IG@litoralchipa)

Con las manos en la masa

Con ingredientes sin colorantes ni aditivos, los productos de Litoral Chipá son aptos para celíacos. (IG@litoralchipa)

Hace un año que las dos amigas pusieronen marcha su emprendimiento. (IG@litoralchipa)

La cajita feliz de Litoral chipá: los hay de papas a la huancaína, ceviche de pollo, cantimpalo, roquefort o lo que uno imagine. (IG@litoralchipa)

Los chipás (o chipa) siempre fueron un bocado tradicional de Paraguay y el litoral argentino. Y si bien usualmente también se podían encontrar en panaderías de barrio o en su forma industrializada, en negocios de empanadas al paso, con el boom de los cafés de especialidad, que los sumaron a sus menúes, se difundió más que nunca.En medio de la fiebre mundialista, donde las picadas con amigos y familiares son parte del ritual antes, durante, y después de cada partido,: paralelamente a sus profesiones, ambas llevan adelante un emprendimiento de chipás congelados que está arrasando en el boca a boca. ¿Por qué esta delicia tiene cada vez más adeptos? ¿Por qué cada vez más gente está haciendo una costumbre comprar chipás congelados para tener siempre a mano?Ellas se conocieron en una Plaza del Congreso inolvidable, de esas llenas de épica por ser escenario de un nuevo derecho conquistado por la lucha popular:Por amigas en común Ana María Lozada, que es peruana, y Melisa Soledad Ayala, correntinas,Pero no todos los amores en primera vista terminan en una historia romántica a lo Disney: otras, como esta,Aunque siempre la gente cree que son novias (ambas son lesbianas y tienen sus respectivas parejas, que también participan del proyecto), lo que las une es una amistad que las transformó en familia.Fue así que, transformaron su pasión por la gastronomía en un proyecto compartido:Esta idea surgió, como muchas otras, en la pandemia, que fue terreno fértil de exploraciones creativas por fuera de las rutinas habituales. En un principio, solo eran un ofrecimiento para amigos y familiares, hasta que quisieron ir un paso más allá y transformarlo en un emprendimiento que se difunde, sobre todo, en el boca a boca.De esta forma,Arrancan desde bien temprano amasando un kilo de mandioca y experimentando con distintas propuestas que incluyenLos chipás, que son, se venden congelados en diferentes medidas y presentaciones para que uno siempre tenga uno listo a mano, para comer como si estuviese recién horneado. Las bondades de los chipás: son versátiles, van bien para una picada tanto salada como dulce; para el desayuno o la merienda; son vegetarianos y menos pesados que otros snacks y le suelen gustar a todo el mundo.Por su popularidad y para responder a una demanda creciente, también sumaron al menú pan de hamburguesa y tortitas de maíz hechas con la misma harina que la sopa paraguaya, que son ideales para el mate de la tarde.El chipá es una tradición tan típica del litoral argentino y de Paraguay, que las personas correntinas y misioneras sienten que es de mal gusto y hasta casi una herejía que los porteños; que muchas veces, incluso, confunden con el scon salado.Sin embargo, desde que los cafés de especialidad los introdujeron en su menú, se difundieron mucho más, incluso como un producto “cool”. Aclaración necesaria: los de “Litoral Chipá” no tiene nada que ver con los procesados, que pueden conseguirse en las estaciones de subte o congelados en algunos supermercados. “No trabajábamos con esencias, con colorantes, todos nuestros productos son de calidad y, obviamente, hechos de forma artesanal”, señala María, que admite que“Creo que la gente nos elije porque. Siempre estamos probando nuevos sabores y tratando de mejorarlos aún más, porque somos muy fanáticas de los chipacitos y de la comida peruana;Nuestras recetas tuvieron muchísimas modificaciones, subiendo cada vez más la calidad y la forma de presentación: en eso nos re esmeramos. Somos un poco flojas en la cuestión de las redes, eso sería nuestro próximo desafío”, asegura Melisa, con perspectivas para el 2023.Ana y Melisa tienen un pequeño local en Parque Centenario pero su éxito se basa en el boca a boca.“Siempre pasito a pasito”, subraya María, que aprendió sobre la marcha cómo activar este emprendimiento que, hoy en día, despachaEste mes cumplieron su primer año en uno de los momentos más fuertes de su producción: el Mundial, que hizo que los pedidos se disparen por el aire, ya que van perfecto para cualquier picada, no importa si el partido es a la mañana o a la tarde.¿Qué mejor momento que este, para celebrar su aniversario de sabor 100% latinoamericano?