Dalic: "Enfrentaremos a una de las mejores selecciones del mundo y de la historia"

El DT de Croacia, Zlatko Dalic, elogió al seleccionado argentino antes del cruce por semifinales. Foto Fernando Gens, enviado especial

Tras superar a Brasil, Dalić va por una nueva batalla táctica: neutralizar a Messi. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 12, 2022

El director técnico del seleccionado de Croacia, Zlatko Dalic, aseguró que un eventual triunfo en la semifinal del Mundial de Qatar 2022 del martes contra la Argentina se convertiría en el "más importante de todos los tiempos" para su país y sostuvo que se trata de un "partido crucial" porque se enfrentan con "una de las mejores selecciones del mundo y de la historia".Eso será un obstáculo para nosotros porque seremos menos, pero no debemos pensar en eso ni quejarnos porque enfrentaremos a una de las mejores selecciones del mundo y de la historia", afirmó Dalic en la conferencia de prensa que dio en el Centro de Medios de Doha junto al jugador Iván Perisic.En ese marco, el entrenador entendió que repetir "semejante logro" de jugar una final de una Copa del Mundo como en la edición pasada en Rusia 2018 luego de eliminar a la Argentina sería el "más importante de todos los tiempos" del seleccionado., luego lo siguió la eliminación a Brasil en cuartos de final de la presente ediciónEl DT de Croacia también se refirió al último antecedente contra la "Albiceleste" en la segunda fecha de la fase de grupos de Rusia 2018, que terminó en un triunfo 3-0 ante el equipo que entonces dirigía Jorge Sampaoli, de quien no tiene un grato recuerdo ya que le negó el saludo después del partido."Sí, es así. Pero no voy a volver a entrar en ese tema. Las personas ahora no son las mismas y no hay que guardar rencor ni enojarse. Cada uno reacciona a su manera", afirmó.y el nivel de tensión que tuvo la definición de uno de los encuentros de cuartos de final: "", remarcó.El entrenador, de 56 años, analizó la última presentación del equipo de Lionel Scaloni y destacó que"Da asistencias, se conecta y vincula muy bien con sus compañeros. Tendremos una tarea difícil", reconoció sobre la marcación al 10 argentino.El DT, que conduce a Croacia desde 2017, reconoció que el aspecto mental será clave durante el partido y reiteró el valor que tendrá la Argentina con la mayor cantidad de público a su favor en el estadio Lusail.Nosotros somos muchos menos pero la pasión es la misma", sostuvo.Antes de asumir en el seleccionado croata, Dalic estuvo tres años en Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos, y ahora está en la puerta de su segunda final de la Copa del Mundo.Yo pensaba que estos partidos estaban reservados para otros equipos o para otras personas. Pase lo que pase estaré orgulloso", afirmó.Y, en esta línea, agregó: "".Croacia, actual subcampeón del mundo, enfrentará este martes al seleccionado argentino en la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022.El partido se disputará desde las 16 en el estadio Lusail y será arbitrado por el italiano Daniele Orsato.