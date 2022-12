Irán ejecutó al segundo condenado por protestar contra el maltrato a las mujeres

Mujeres protestan por la muerte de Mahsa Amini. Foto: AFP

Otros manifestantes ejecutados

Irán sanciona al la Unión Europea

Irán ejecutó este lunes públicamente a un segundo condenado por su participación e n las protestas que sacuden el país desde septiembre pasado por la muerte de la joven Mahsa Amini, a pesar de la indignación internacional por aplicar la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones(noreste) por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad., informó Mizan Online, la agencia de información de la judicatura, citada por AFP. tras el ahorcamiento el jueves último de Mohsen Shekari , un joven de 23 años condenado por atacar y herir a un paramilitar.Mizan Online también publicó imágenes de la ejecución de Rahnavard, en las que"La ejecución pública de un joven manifestante, 23 días después de su detención, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes", declaró a la AFP Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega."Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte sobre la base de una confesión coaccionada, tras un juicio manifiestamente injusto y un juicio espectáculo", añadió., una joven kurda iraní de 22 años fallecida tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país.Desde su creación en 1979,, por el hecho de que ocurre en varias provincias, implica diferentes grupos étnicos y clases sociales e incluye los llamamientos directos al fin del régimen.calificadas por las autoridades de "disturbios"."Sin debido proceso. Juicios ficticios. Así es como quieren detener las protestas en todo el país", dijo Omid Memarian, analista sobre Irán de la organización Democracy for the Arab World Now (DAWIN).Rahnavard fue detenido el 19 de noviembre cuando intentaba huir del país, según Mizan. Según información no verificada, tendría 23 años.Según Amnistía Internacional,, en Karaj, cerca de Teherán, "lo que hace temer una ejecución inminente", tal como el pasado domingo publicó Télam.Amnistía Internacional también advirtió queEntre otros condenados a la misma pena se encuentra, de 24 años, de la minoría kurda de Irán., que apoyó las protestas contra el régimen, está acusado de "corrupción en la tierra" y podría ser condenado a muerte, confirmaron el mes pasado las autoridades judiciales iraníes.La semana pasada, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido condenarony la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, denunció un "desprecio sin límites por la vida humana".Sin embargo, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas.Como represalia por el repudio a estas acciones, Irán sancionó a "individuos e instituciones" del Reino Unido y varios países de Europa a modo de "acción recíproca" por represalias aplicadas contra Teherán por su respuesta a las protestas desatadas hace casi tres meses por la muerte de Mahsa Amini.El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasseri Kanani, acusó durante una conferencia de prensa a los europeos y británicos de "injerencia en los asuntos internos de la República Islámica".La medida "lleva en el marco de las normas y mecanismos de sanciones relevantes" a modo de "acción recíproca", precisó Kanani.El funcionario cargó contra la UE por "incitar al terrorismo, la violencia y la difusión del odio, lo que ha provocado disturbios, violencia, actos terroristas y violaciones de los derechos humanos contra el pueblo iraní, sometido a sanciones", informó la agencia de noticias Europa Press.Teherán impuso sanciones a 32 personas y entidades, entre ellos a los británicos Ken McCallum, director general del servicio de inteligencia MI5 y el jefe del Estado Mayor, almirante Sir Tony Radakin, ambos del Reino Unido.Otras personas sancionadas son miembros actuales y anteriores del Parlamento británico y el Instituto Tony Blair para el Cambio Global también está en la lista.Teherán también impuso sanciones contra empresas y personalidades políticas alemanas: Annegret Kramp-Karrenbauer, exdirigente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, y Claudia Roth, Comisaria de Cultura y Medios de Comunicación del Gobierno, entre más.La revista satírica francesa Charlie Hebdo y la rama en persa de Radio Free Europe integran asimismo la lista, en la que figuran también la emisora Zamaneh, las empresas Wetco y Gidlemeister Projekta, a las que acusa de "participar en la producción de armas químicas usadas por el régimen de Saddam Hussein.