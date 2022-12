Boluarte propone adelantar las elecciones en Perú para abril de 2024

Boluarte convoca a elecciones. / Foto: Andina

"Interpretando la voluntad de la ciudadanía (...) he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024” Dina Boluarte

Estado de emergencia

Anuncian paro indefinido

🔴 Frente Agrario Rural del Perú se declara en insurgencia popular, demanda libertad de Pedro Castillo y convocatoria a nuevas elecciones generales, anuncia paro indefinido desde el martes 13 de diciembre. pic.twitter.com/KizKywL5TC — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) December 11, 2022

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este lunes a la madrugada que presentará un proyecto de ley al Parlamento para adelantar las elecciones para abril de 2024, tras"Interpretando la voluntad de la ciudadanía (...) he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024”, dijo Boluarte en un mensaje a nación difundido por televisión en los primeros minutos del lunes, reportaron la agencia estatal Andina y la AFP.La propuesta implica recortar en dos años el mandato en curso, iniciado en 2021 por el depuesto presidente Pedro Castillo, y busca aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato. Boluarte asumió el mando el miércoles tras la destitución de Castillo por parte del Congreso , dominado por las fuerzas de oposición de derecha, tras un fallido intento de suprimir en sus funciones al Poder Legislativo para gobernar por decreto, lo que fue calificado como un auto golpe de estado.La mandataria anunció además que declaró el Estado de emergencia en las zonas del país en donde se registran protestas violentas."Con el mismo sentido patriótico, anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social para recuperar pacíficamente el control del orden interno", indicó.La flamante presidenta lamentó la muerte de dos manifestantes en Andahuaylas durante la represión policial., destituido por el Congreso y detenido por mandato judicial por siete días desde el miércoles 7.En la ciudad sur andina de Andahuaylas,, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad.A esa terminal aérea iban a llegar refuerzos de la policía antimotines para contener a los miles de manifestantes en Andahuaylas, en la región Apurímac, de donde es originaria Boluarte.El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado reportó la radio RPP, citada por AFP.En la misma ciudad el sábado las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos.Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un "paro indefinido" a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú. Cabe esperar la reacción de esas organizaciones antes el anuncio de adelantamiento de las elecciones que hizo Boluarte.El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la "inmediata libertad" de Castillo.De acuerdo al Frente Agrario, Castillo "no perpetró ningún golpe de Estado" cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.En Lima, la policía dispersó el domingo por la tarde con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que llegaron al frontis del Congreso gritando lemas como, o mostrando pancartas comoLima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.El Congreso suspendió en la tarde del domingo una sesión en la que analizaba la situación tras una trifulca entre dos congresista.Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción.Boluarte formó gobierno el sábado con un perfil independiente y técnico y con el exfiscal Pedro Angulo como primer ministro, y desde que asumió a mitad de semana fue cambiando de posición respecto a la duración de su mandato. Primero dio la pauta de que estaría hasta 2026, pero el viernes revió esa postura y señaló que no descartaba un adelantamiento de las elecciones, lo que finalmente anunció pasada la medianoche de Lima, que tiene dos horas menos que Argentina.