Un nuevo vuelo de Aerolíneas llevó a hinchas argentinos a Qatar desde Ezeiza

Leo Vaca, foto archivo.

🇦🇷 ¡Vamos Argentina! ⚽ ¡Ganamos! ✈️ El domingo 11 de diciembre sale otro vuelo a Qatar para seguir alentando a la Selección @Argentina 👉 https://t.co/qiz0uDA3kJ pic.twitter.com/ypdhbrDbAo — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) December 9, 2022

Leo Vaca, foto archivo.

Leo Vaca, foto archivo.

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas, con hinchas para alentar a la Selección en la semifinal del Mundial de Fútbol de Qatar el martes próximo frente a Croacia, partió completo esta tarde desde Ezeiza rumbo a Doha, informó este domingo la compañía aérea de bandera.Los 269 lugares disponibles en el avión Airbus 330-200, matrícula LV-FVH, que despegó a las 15.15, se agotaron en tan solo 24 horas, en tanto ya fue confirmado un servicio más, para una eventual final a jugarse el domingo 18 de diciembre, que despegará de Ezeiza dos días antes.El vuelo que partió este domingo prevé su arribo a Roma, donde hará una escala técnica, a las 8 del lunes, y la llegada a Doha está prevista para el mismo día a las 17.05.Se trata del décimo vuelo especial hacia Doha en el Mundial, y en todos los casos, los servicios tienen una duración de 19 horas, con una escala de abastecimiento en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma.Por su parte, el vuelo previsto para una eventual participación de Argentina en la final del Mundial fue programado con el número AR1148 para salir de Ezeiza el 16 de diciembre a las 8.20, y arribar a Doha el día siguiente a las 10.30."Confirmar nuevos vuelos nos pone felices porque significa que la selección sigue avanzando; al mismo tiempo nos permite a nosotros posicionarnos en nuevos mercados y visibilizar la marca", señaló Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas.Las escenas de alegría y ansiedad por el inminente viaje se repitieron esta tarde en Ezeiza, donde los viajeros llenaron de celeste y blanco tanto el hall de la terminal C en el check in como la zona de embarque.A diferencia del vuelo anterior, en el que hubo algunas dificultades con la documentación necesaria para viajar a Qatar, específicamente la denominada "tarjeta Hayya", que es indispensable para ingresar y moverse en Doha, e incluso para acceder a los estadios, en esta ocasión no las hubo y los pasajeros abordaron el vuelo en el tiempo estimado, despegando solamente 20 minutos después del horario previsto.Además de los pasajeros, en los diez vuelos realizados hasta ahora "se transportaron 80.000 kilos de cerezas de producción nacional que tienen como destino final Hong Kong", destacó la empresa.Los tickets para el próximo vuelo pueden adquirirse en la web de Aerolíneas Argentinas.Las fuentes de la empresa recordaron que las personas que viajen deberán contar con la documentación exigida por el país dedestino, que deberá ser presentada al momento del check in.