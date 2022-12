Manchester United confirmó que busca reemplazo para Cristiano Ronaldo

Cristiano Rolaldo. / Foto: AFP

El entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, admitió que el club inglés esta buscando reemplazante para el delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien no seguirá en los "diablos rojos" luego de decir públicamente "no respetar" al DT.y además confesó "no respetar" al entrenador Ten Hag, lo que provocó su salida del club británico.Luego de esas declaraciones, Manchester United anunció que CR7 -quien volvió a vestir la camiseta roja en agosto de 2021 después de haber conseguido ocho trofeos con ese club entre 2003 y 2009- debía irse "de inmediato".Consultado el entrenador sobre si el club estaba buscando un reemplazante por la salida del delantero, respondió afirmativamente, aunque aclaró que ello se concretará "solo cuando encontremos al jugador adecuado", indicó el diario español Mundo Deportivo."Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, así que estudio cada oportunidad que se presenta. Y haremos todo lo que podamos si esa oportunidad surge", sostuvo el DT, quien se negó a dar nombres de posibles candidatos.El Manchester United recibirá al Burnley de la Championship (principal categoría del ascenso) en octavos de final de la Copa de la Liga inglesa el miércoles 21 de diciembre, en el primer encuentro que jugará después del Mundial de Qatar.