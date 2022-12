Los halcones, un legado cultural ancestral qatarí

Foto: Fernando Gens, enviado especial

Un legado de los ancestros: un hospital de punta y un museo testigo en el tiempo El Falcon Souq Qatar, ubicado en el mismo corredor de donde se venden los halcones, es el segundo hospital especializado en importancia a nivel mundial, tras el de Abu Dhabi -en Emiratos Árabes Unidos-, y cuenta con la más alta tecnología para el cuidado de las especies.



Desde Canadá o Australia llegan a Doha para tratar a los halcones que por día son atendidos en este lugar entre 150 y 200 aves, que serán atendidos por las diversas patologías.



Desde una radiografía hasta un trasplante de plumas, el hospital que funciona desde 2008, es para sus empleados una de las joyas del país porque no sólo ofrece tecnología de punta, sino que guarda con ello el “legado ancestral de Qatar”.



Además, la clínica tiene un museo donde demuestra la aplicación de la medicina por esta especie emblemática de los qataríes y los avances científicos para sus cuidados.



Los elementos con los cuales se realizan procedimientos para mejorar la salud de los halcones, razas de halcones en vitrinas con sus nombres en árabe, inglés y francés son parte del recorrido.



La evolución de las aves en diferentes momentos de su gestación es una de las tareas del Museo. Los trasplantes de plumas son parte del recorrido, pequeño, pero imponente y debidamente cuidado para uno de los desarrollos importantes como clínica.

Esqueletos de halcones no faltan, como tampoco los elementos que se usan para los trasplantes de plumas, pero también de cirugías y tratamientos contra lesiones graves y bacterias que pudieran adquirir.



"Es cuidar la memoria de nuestros ancestros", es lo que nos indica el guardia del lugar a nuestra salida del Hospital, un lugar de alta complejidad. Para muchos puede parecer una rareza. Para los qataríes es parte de una herencia de sus ancestros que cuidan y realzan.



