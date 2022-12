Rusia insinuó que podría adoptar la doctrina estadounidense de los "ataques preventivos"

Rusia podría imitar a la principal potencia mundial en su forma de abordar conflictos militares. / Foto: AFP

El fantasma de una guerra nuclear

Las autoridades rusas dijeron estar fabricando los "medios de destrucción más potentes" basados en "nuevos principios" con los cuales podría atacar a los países que dan armas a Ucrania, tras advertir que podría adoptar la doctrina de ataques preventivos de Estados Unidos.(...)", dijo el número dos del Consejo de Seguridad ruso, el expresidente y exprimer ministro Dmitri Medvedev, en un mensaje en Telegram., prosiguió el funcionario, insistiendo en la posición rusa de que el Gobierno ucraniano está integrado por "nazis"."Por eso estamos aumentando la producción de los medios de destrucción más potentes, incluidos los basados en nuevos principios", agregó, sin dar detalles, informó la agencia de noticias AFP.Los comentarios llegaron luego de que el presidente Vladimir Putin dijera que Rusia podría adoptar la doctrina de defensa estadounidense de lanzar ataques preventivos contra países enemigos y que ya poseía las armas para hacerlo.sobre Estados Unidos y su doctrina mientras asistía a una cumbre en Kirguistán, el viernes pasado.Durante años, el Kremlin ha expresado su preocupación por los esfuerzos de Estados Unidos de desarrollar la llamada capacidad de Ataque Global Inmediato Convencional.Esta capacidad prevé atacar objetivos estratégicos de un adversario con armas convencionales guiadas con precisión en cualquier parte del mundo en una hora.“Hablando de un ataque de desarme, tal vez valga la pena pensar en adoptar las ideas desarrolladas por nuestros homólogos estadounidenses, sus ideas para garantizar su seguridad”, dijo Putin con una leve sonrisa.El mandatario señaló que tal ataque preventivo tendría la intención de destruir las instalaciones de comando.El fantasma de una guerra nuclear se ha instalado de nuevo desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero.Recientes reveses militares rusos en el terreno gracias al apoyo militar de la OTAN a Ucrania han hecho temer que Moscú se plantee recurrir a su arsenal nuclear.En Kirguistán, Putin afirmó que Rusia ya ha encargado armas hipersónicas capaces de llevar a cabo un ataque preventivo, mientras que Estados Unidos aún no las ha desplegado.También dijo que Rusia ahora tiene misiles de crucero que superan a sus equivalentes estadounidenses.Si bien Putin pareció referirse a las armas guiadas de precisión convencionales cuando habló sobre la posibilidad de imitar la estrategia de Estados Unidos, señaló específicamente que Washington no ha descartado el primer uso de armas nucleares.“Si el adversario potencial cree que puede usar la teoría de un ataque preventivo y nosotros no, nos hace pensar en las amenazas que representan tales ideas en la postura defensiva de otros países”, dijo.