El gran villano de "Stranger Things", presente en la nueva edición de la Argentina Comic-Con

Jamie Campbell Bower. Foto: Prensa

Foto: Raúl Ferrari.

El inglés, reconocido por haber encarnado al aterrador villano Vecna en la reciente temporada de la superpopular serie "Stranger Things", estuvo presente una vez más como el gran invitado internacional en la segunda jornada de la nueva edición de la Argentina Comic-Con, que se celebra hasta este domingo con una puesta expandida tras su mudanza al predio porteño de La Rural.Recibido con aullidos de entusiasmo por parte de las y los fans de esa tira de suspenso y ciencia ficción, que este año lanzó su cuarta y penúltima temporada en Netflix, el intérprete salió esta tarde al escenario principal del evento con una frescura intacta luego del primer panel que protagonizó ayer, durante la apertura de la convención y pese a la fiebre mundialista, y que repetirá también mañana antes de su despedida de Buenos Aires.-ya un declarado fanático de los alfajores en lo que es su primera visita al país- hacia el renovado público, que lo esperaba ansioso en un auditorio más parecido al de un recital, con personas subidas "a caballito" de amigos y familiares, que al de las ordenadas escenas con butacas que se ven en otras versiones de la reunión por excelencia de la cultura pop alrededor del mundo.Al repasar su trayectoria previa, en los que fue el joven marinero Anthony Hope en el musical "Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet" (2007) y el malvado vampiro Caius en la saga fílmica "Crepúsculo", entre otros títulos, el actor de 34 años consideró que "siempre está bueno hacer del tipo malo, porque tiene otro sabor".sobre su incursión en los roles antagónicos en la ficción.En esa línea, y en una sorpresiva profundización que contrastaba con los carteles que le expresaban amor con corazones incluidos, Campbell Bower explicó que "a veces confundimos la oscuridad con la maldad".Fotos: Raúl Ferrari., siguió."Me gusta hablar de eso porque me recuerdo a mí mismo. Es como en el "Infierno" de Dante (Alighieri), con su camino de autodescubrimiento. En ese caso es bíblico, pero creo que hay algo ahí que tengo que encontrar, siempre estoy en esa búsqueda", añadió sobre su manera de encarar la actuación.Por supuesto, pronto el foco se dirigió hacia "Stranger Things", donde en la última entrega encarnó a Henry Creel, también conocido como el primer conejillo de indias del laboratorio secreto en el que se forjó la mismísima Eleven (Millie Bobby Brown) y más tarde como Vecna, la entidad que origina todo el peligroso derrotero que envuelve a los adolescentes protagónicos de la serie desde su inicio en 2016., contó sobre su acercamiento al proyecto, para el que, afirmó, tuvo que cambiar su "acercamiento a la actuación de método".Luego de unos cuanto días fue a encontrarse con los hermanos Duffer, creadores de la historia, que inmediatamente decidieron que el rol era suyo: "Me preguntaron si estaba dispuesto a pasar por semejantes sesiones de maquillaje y sí, ahí fui", resumió entre risas el actor, que atravesó cerca de ocho horas de colocación de prótesis para transformarse en el villano cada día de rodaje."Me encantó hacer que fuera creíble lo que hacía, nunca creía que era una estupidez, sobre todo al tener personas al lado como Millie (Bobby Brown) y Sadie (Sink), que siempre están tan metidas y creen en todo. Fue poderoso. Es meterse en algo infantil, en la imaginación. Vivo para esto, y mucho de lo que hacemos es práctica. La voz (uno de los sellos del personaje) fue un 80%, pero con sus movimientos y todo lo que lo rodeaba Vecna se vuelve real, es increíble", agregó.Subrayó que tanto el papel del villano como el trabajo que conllevó "fue un esfuerzo en equipo, colectivo"., comentó sobre esa experiencia.El paso de Campbell Bower como la gran estrella de talla global que trajo la organización de la Comic-Con Argentina en esta ocasión fue sin dudas uno de los grandes anzuelos en una grilla que pocos días atrás debió cancelar -por motivos de salud- la llegada del reconocido Vincent D'Onofrio, conocido por clásicos como "Nacido para matar" (1987), que en los últimos años renovó su popularidad entre las nuevas generaciones al tomar el rol de otro antagonista de la pantalla chica, Wilson Fisk/Kingpin, en las producciones para televisión del Universo Cinematográfico de Marvel.Aunque con una disposición de mayor escala en comparación a la que le ofrecía el espacio de Costa Salguero, donde se realizó tradicionalmente, el encuentro propuso una visita dedicada en especial a los dibujantes en el muy nutrido "Callejón de los artistas" y a los emprendedores más que a la instalación de los conocidos y atractivos stands de las productoras de cine y series, con la única y muy modesta participación de Warner Bros. Discovery.Así todo, las marcas distintivas de la Comic-Con se vieron en los amplios pabellones de La Rural, donde pulularon impresionantes cosplays -también mezclados con unas cuentas camisetas de la Selección argentina, en justificado sentimiento en clave Qatar 2022- entre decenas y decenas de puestos de artículos coleccionables, de merchandising y de editoriales de cómics.Para el cierre de este domingo también estará presente el venezolano Luis Carreño, mejor conocido como la voz en el doblaje al español latino del famoso Bob Esponja; mientras que el animador Bill Plympton, ganador del Oscar en 1987 por su cortometraje "Your Face", ofrecerá una masterclass y charlas sobre su campo de trabajo.