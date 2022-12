Dani Alves se despidió de Tite y confirmó que el de Qatar fue su último Mundial

El lateral derecho de la selección brasileñoa Dani Alves se despidió este sábado del renunciante director técnico Tite con el mensaje "hay algunas medallas que no llevas en el pecho, sino en el alma", y confirmó que cumplió en Qatar su última participación mundialista con "la paz del deber y la misión cumplidos"."Este abrazo es el significado más puro de lo que representas para mí y para este grupo de seres humanos especiales", indicó el jugador de Universidad Nacional de México en su cuenta oficial de Instagram, junto a una imagen de un abrazo con Tite, después de que Brasil fuera eliminado ayer por Croacia en definición por tiros penales."Agradecido especialmente por sus particularidades, por su carácter, por su humildad y, sobre todo, por las historias de superación de las dificultades y por las grandes almas que hay detrás de la pequeña pantalla. Hay algunas medallas que no llevas en el pecho, sino en el alma, y esta es una", añadió el internacional brasileño en su reconocimientos al exseleccionador..Alves, entre otros párrafos, citó: "Gracias por enseñarnos a ser hombres, hijos, amigos, hermanos y seres humanos. Puede ser que lo que tenemos hoy no tenga valor, o puede ser que todavía haya seres que aún crean lo valioso e importante que es".El defensor exBarcelona, que se convirtió en el futbolista de mayor edad (39 años y 210 días) de Brasil en participar de una Copa del Mundo, confesó que esta edición fue la última de su brillante carrera."Este es nuestro último viaje aquí, y puedo decirte que no cambiaría nada. Te deseo todas las cosas maravillosas y más puras en esta vida y en la próxima", apuntó en un figurado diálogo con Tite."Que tengas la paz que yo también llevaré conmigo. La paz del deber y la misión cumplidos. El resultado de un partido nunca cambiará el marcador de nuestras vidas. Con mucho cariño y respeto, gracias por todos estos años juntos en la promesa de representar al mejor país del mundo (Brasil)", concluyó.