Para Caamaño, la filtración del viaje a Lago Escondido es " de la propia interna de JxC"

"Estamos ante gente que se cree impune" dijo Caamaño.

Los protagonistas del intento de ocultamiento: Ercolini, Yadariola, Mahiques y D´Alessandro.

La fiscal ya pidió investigar a los involucrados

La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, consideró este sábado que la filtración de los chats entre magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación sobre un viaje a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia, se trató de "un hackeo de la propia interna de Juntos por el Cambio (JxC)" y aseguró que el organismo que encabezó "no tuvo nada que ver" con esa filtración."Estoy convencida de que se trató de un hackeo de la propia interna de JxC. Cuando llegué a la AFI había un montón de Policías de la Ciudad cumpliendo su rol de agentes de inteligencia. Decidimos devolverlos a su lugar de origen, pero debo presumir que sabían hacer espionaje ilegal", afirmó la abogada en declaraciones a Radio Cooperativa.En ese sentido, Caamaño sostuvo que cuando asumió al frente de la AFI no sabía cuál era el rol específico de cada uno de sus agentes, y remarcó que"No sé a quién respondían estos policías, si a (la exministra de Seguridad Patricia) Bullrich y al (diputado Gerardo) Milman o (al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo) D'Alessandro", afirmó Caamaño.Los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, el fiscal porteño Juan Batista Mahiques, y el ministro de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro realizaron en octubre pasado un viaje a Lago Escondido, y luego en un grupo de chat coordinaron una versión falsa para justificar el hecho, entre otras irregularidades denunciadas por el Gobierno nacional, quien los acusó de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas".A través de un hackeo, se extrajo del teléfono celular de D'Alessandro la información de las conversaciones que mantuvieron los involucrados en este grupo de chat del servicio de mensajería de Telegram.En tanto, la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, solicitó esta semana que las personas que realizaron este viaje sean investigados por el delito de dádivas por parte de la Justicia Federal.Para la Caamaño, la filtración puede tener su origen en una disputa que Milman tiene con D'Alessandro o con una interna que el ministro porteño tiene con la Policía de la Ciudad.. Tenemos que repudiar lo que estas personas hicieron. En esas conversaciones estaba representado el lawfare en todo su esplendor. Estaban todos, hasta los medios hegemónicos más la corporación judicial y los funcionarios de derecha. Incluso había un exagente de la AFI yendo a Lago Escondido, un lago secuestrado por un inglés", remarcó.Por otro lado, Caamaño se refirió al fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua en el juicio de la causa Vialidad.Tenemos que pensar que no es algo dirigido exclusivamente para Cristina, sino para toda la Argentina.. Van por el Estado. Es la derecha que pretende gobernar a un pueblo que odian. Es casi increíble", puntualizó.