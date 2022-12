De Mendiguren: "La inversión en Argentina es la más alta de los últimos diez años"

De Mendiguren reconoció que "el problema de hoy es que la plata no alcanza" / Foto: Pablo Añeli.

#AlivioFiscal porque el salario es un motor de la economía. https://t.co/SihgBIB1KS — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) December 8, 2022

La tasa de inversión en el país "es la más alta de los últimos diez años" al situarse en el 22% del Producto Bruto Interno (PBI), afirmó este sábado el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, al tiempo que recalcó que el plan gubernamental es "estabilizar la economía sin llevarla a una recesión y a una pérdida en el poder adquisitivo"."Hoy la inversión en la Argentina está en el 22% del Producto y es la más alta de los últimos diez años; esto quiere decir que es mentira que se está en una crisis terminal", subrayó de Mendiguren en diálogo con AM 750.Del mismo modo, indicó quey la clave estará en "mantener este nivel de actividad y la inversión".Según el funcionario,"La decisión política de este Gobierno, a diferencia de todos los otros planes de estabilización, es de estabilizar preservando el poder adquisitivo del salario", aseveró.En ese sentido, cuestionó a la administración de Mauricio Macri:Por el contrario, "por primera vez en muchos años -recalcó- queremos salir de la crisis por arriba, creciendo y no ajustando; porque cada vez que se ajustó la economía cae la actividad, el empleo y el salario, y por ende cae la recaudación y, por ende, nunca se logra el equilibrio fiscal".No obstante, De Mendiguren reconoció queSegún el secretario, el Gobierno, para recuperar al salario, considera como un "elemento importantísimo dentro del plan de estabilización" la, junto a una "lucha muy fuerte contra los precios".Respecto a esto último, el funcionario señaló que "hay mucha resistencia por parte de gente que le ha ido muy bien"."Cuando se ven los números y balances de las compañías hubo ganancias importantes, que quiere decir que lo que falla es la distribución", puntualizó.Además de reducir la inflación, otra prioridad -indicó- es la de"Todos saben que una devaluación brusca con el nivel de inflación que hay sería gravísimo", manifestó.En ese marco, defendió laa través de iniciativas como el Programa de Incremento Exportador (PIE) o "dólar soja", a través de sus dos ediciones."Se buscó al único sector que puede traer US$ 5.000 millones ya que ningún otro puede y es el que menos impacta en el mercado interno porque sólo el 8% se consume internamente", explicó de Mendiguren.En ese marco, recordó que una vez determinada la cifra recaudada, una parte de la misma se redirigirá a la Anses y otra a las economías regionales."Nadie quiere cinco tipos de cambios y una brecha que se presta a todo tipo de avivadas. El tema es como salir de esta etapa", agregó.Finalmente señaló que "hoy la Argentina está en un momento bisagra" al encontrase "al borde de dar el salto definitivo al desarrollo con el litio, el gas, el petróleo, la minería y la agroindustria"., concluyó.